Top.Mail.Ru
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С - фото 1
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С - фото 2
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С - фото 3
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С - фото 4
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С - фото 5
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
800 Вт
Высота подъема
30
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С - фото 1
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С - фото 2
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С - фото 3
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С - фото 4
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С - фото 5
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
8 770 руб.  11 163 руб. 
Начислим 141 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347773
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С
8 770 руб. -21%
11 163 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
800 Вт
Высота подъема
30
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
19
Высота, см
41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х24х19
Вес, кг.
8.6

Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С

Погружной дренажный насос для чистой воды ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ Т5 НПЧ-Т5-800-С отличается долгим сроком службы. Применяется для работ на садовых участках. Обеспечивает подъем воды из колодцев и осушения емкостей. Имеет кабель длиной 15 метров, что обеспечивает быструю установку. Поплавковый выключатель способен эффективно решить проблему "сухого хода". Поплавковый выключатель - автоматическая работа; Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Благодаря трехступенчатому нагнетательному механизму обеспечивается мощный напор и подъем воды до 30 м; Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества; Кабель длиной 15 м может использоваться даже на большой глубине; Регулировка уровня включения и выключения погружного дренажного насоса для чистой воды ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ Т5 НПЧ-Т5-800-С. Насос; Инструкция по безопасности; Руководство по эксплуатации; Коробка.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
800 Вт
Высота подъема
30
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
19
Высота, см
41
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной дренажный насос для чистой воды ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ Т5 НПЧ-Т5-800-С отличается долгим сроком службы. Применяется для работ на садовых участках. Обеспечивает подъем воды из колодцев и осушения емкостей. Имеет кабель длиной 15 метров, что обеспечивает быструю установку. Поплавковый выключатель способен эффективно решить проблему "сухого хода". Поплавковый выключатель - автоматическая работа; Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Благодаря трехступенчатому нагнетательному механизму обеспечивается мощный напор и подъем воды до 30 м; Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества; Кабель длиной 15 м может использоваться даже на большой глубине; Регулировка уровня включения и выключения погружного дренажного насоса для чистой воды ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ Т5 НПЧ-Т5-800-С. Насос; Инструкция по безопасности; Руководство по эксплуатации; Коробка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С - стоимость товара 8770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...