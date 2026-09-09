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Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491

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Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 1
Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 2
Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 3
Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 4
Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 5
Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 6
Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 7
Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 8
Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 9
Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 10
Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационная
Тип выключателя
механический
Мощность
250
Высота подъема
72
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Диаметр насоса
98
  • Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 1
  • Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 2
  • Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 3
  • Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 4
  • Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 5
  • Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 6
  • Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 7
  • Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 8
  • Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 9
  • Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 10
  • Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
2 290 руб.  3 425 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182128
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Насос
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационная
Тип выключателя
механический
Мощность
250
Высота подъема
72
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Диаметр насоса
98
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
40°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
13
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х11
Вес, кг.
4.33

Описание товара Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491

Насос погружной вибрационный VP 24B от производителя Patriot Garden с верхним водозабором, предназначается для подачи воды из естественных водоёмов, колодцев и различных ёмкостей. За счет верхнего положения патрубка всасывания исключено попадание в систему водопровода взвешенных частиц, что гарантирует бесперебойную работу системы поливки и прочих точек водопотребления, а также не нуждается в дополнительных затратах на очистной фильтр воды. Рекомендуется для применения в бытовых целях.

Отзывы о товаре Насос вибрационный Patriot VP 24В 315302491




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Насос
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационная
Тип выключателя
механический
Мощность
250
Высота подъема
72
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Диаметр насоса
98
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
40°C
Развернуть
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
13
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Описание
Насос погружной вибрационный VP 24B от производителя Patriot Garden с верхним водозабором, предназначается для подачи воды из естественных водоёмов, колодцев и различных ёмкостей. За счет верхнего положения патрубка всасывания исключено попадание в систему водопровода взвешенных частиц, что гарантирует бесперебойную работу системы поливки и прочих точек водопотребления, а также не нуждается в дополнительных затратах на очистной фильтр воды. Рекомендуется для применения в бытовых целях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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