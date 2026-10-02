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Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-400

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Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-400 - фото 1
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-400 - фото 2
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-400 - фото 3
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-400 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
400 Вт
Высота подъема
7
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-400 - фото 1
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-400 - фото 2
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-400 - фото 3
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-400 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
2 920 руб.  3 713 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347780
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-400
2 920 руб. -21%
3 713 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
400 Вт
Высота подъема
7
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
16
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х16
Вес, кг.
3.4

Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-400

Дренажный насос для чистой воды Зубр МАСТЕР М1 НПЧ-М1-400 с пропускной способностью 120 л/мин используется при осушении емкостей и водоёмов. Оснащен поплавковым выключателем, что гарантирует надежность и безопасность эксплуатации. Термопредохранитель обеспечивает долгий срок службы прибора. Высокая производительность дренажного насоса для чистой воды Зубр МАСТЕР М1 НПЧ-М1-400; Поплавковый выключатель - защита насоса от работы без воды; Термопредохранитель; Пластиковый корпус не подвержен коррозии; Регулировка уровня включения и выключения насоса; Универсальный соединительный штуцер от 1'' до 1 1/2''. Насос; Штуцер выходной; Руководство по эксплуатации.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-400




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
400 Вт
Высота подъема
7
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
16
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Описание
Дренажный насос для чистой воды Зубр МАСТЕР М1 НПЧ-М1-400 с пропускной способностью 120 л/мин используется при осушении емкостей и водоёмов. Оснащен поплавковым выключателем, что гарантирует надежность и безопасность эксплуатации. Термопредохранитель обеспечивает долгий срок службы прибора. Высокая производительность дренажного насоса для чистой воды Зубр МАСТЕР М1 НПЧ-М1-400; Поплавковый выключатель - защита насоса от работы без воды; Термопредохранитель; Пластиковый корпус не подвержен коррозии; Регулировка уровня включения и выключения насоса; Универсальный соединительный штуцер от 1'' до 1 1/2''. Насос; Штуцер выходной; Руководство по эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-400 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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