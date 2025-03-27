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Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт

9 Отзывы
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Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт - фото 1
Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт - фото 2
Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт - фото 3
Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт - фото 4
Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт - фото 5
Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт - фото 6
Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт - фото 7
Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
300
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Качество воды
грязная
  • Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт - фото 1
  • Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт - фото 2
  • Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт - фото 3
  • Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт - фото 4
  • Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт - фото 5
  • Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт - фото 6
  • Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт - фото 7
  • Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
3 030 руб.  4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603764
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
300
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
19
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х17
Вес, кг.
3.3

Описание товара Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт

Дренажный насос ЗУБР НПГ-М1-300 для грязной воды, 300 Вт Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простая конструкция обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой и загрязнённой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Преимущества Компактный высокопроизводительный насос; Универсальный насос способен перекачивать чистую и загрязненную воду с допускаемым размером частиц включений мягких фракций до 35 мм; Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика; Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое вкл/выкл при изменении уровня воды; Регулировка уровней вкл/выкл насоса; Термопредохранитель для защиты от перегрева;

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт

Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление от товара очень хорошее. При регистрации товара на сайте производителя дают расширенную гарантию на 5 лет. Как говорится: будем посмотреть...
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл без задержек, работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Надеюсь товар хороший, фирма внушает доверие. Могу проверить только весной-летом на даче.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный малыш, 8 раз в этом году пришлось воду откачивать из погреба
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не использовал, только проверил - работает хорошо! И по ощущениям добротный насос.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший насос, работает тихо, берите не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
на первый взгляд всë супер, Ещё надо проверять.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Маргарита З.

Достоинства:


Комментарий:
Опробовал в работе. Пока без отказная работа. Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный насос, работает тихо, качает хорошо, приемлемая цена.



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
300
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Размер фильтруемых частиц
35
Развернуть
Ширина, см
19
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Описание
Дренажный насос ЗУБР НПГ-М1-300 для грязной воды, 300 Вт Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простая конструкция обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой и загрязнённой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Преимущества Компактный высокопроизводительный насос; Универсальный насос способен перекачивать чистую и загрязненную воду с допускаемым размером частиц включений мягких фракций до 35 мм; Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика; Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое вкл/выкл при изменении уровня воды; Регулировка уровней вкл/выкл насоса; Термопредохранитель для защиты от перегрева;
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление от товара очень хорошее. При регистрации товара на сайте производителя дают расширенную гарантию на 5 лет. Как говорится: будем посмотреть...
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл без задержек, работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Надеюсь товар хороший, фирма внушает доверие. Могу проверить только весной-летом на даче.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный малыш, 8 раз в этом году пришлось воду откачивать из погреба
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не использовал, только проверил - работает хорошо! И по ощущениям добротный насос.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший насос, работает тихо, берите не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
на первый взгляд всë супер, Ещё надо проверять.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Маргарита З.

Достоинства:


Комментарий:
Опробовал в работе. Пока без отказная работа. Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный насос, работает тихо, качает хорошо, приемлемая цена.


Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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