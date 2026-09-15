Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265)
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Характеристики
Описание товара Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265)
Дренажный насос Сибртех СДН800-35 97265 мощностью 800 Вт и производительностью 13500 л/ч обеспечивает напор до 9 м и используется для откачки из колодцев, резервуаров, водоемов, канав или траншей чистой и грязной воды с частицами диаметром до 35 мм, а также жидких бытовых отходов. Позволяет организовать систему полива или осушения подвала, погреба. Подходит не только для бытовых нужд, но и для проведения строительных и коммунальных работ. Благодаря поплавковому механизму, защищающему от сухого хода, насос работает автономно, отключаясь при достижении уровнем воды заданного минимума.
Преимущества
- Простая установка — насос с помощью троса погружается в резервуар или колодец на глубину до 7 м, специальные инструменты не требуются.
- Безопасная работа — насос с широким основанием не опрокидывается, электронные компоненты надежно изолированы от воды (степень защиты IPX8).
- Надежность — корпус насосной части из ударопрочного пластика рассчитан на длительную эксплуатацию.
- Универсальность — к насосу можно подключать шланги разного диаметра без переходников.
- Удобное погружение и транспортировка — насос весом 4,25 кг с эргономичной ручкой легко перемещать и устанавливать в одиночку.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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Дренажный насос Сибртех СДН800-35 97265 мощностью 800 Вт и производительностью 13500 л/ч обеспечивает напор до 9 м и используется для откачки из колодцев, резервуаров, водоемов, канав или траншей чистой и грязной воды с частицами диаметром до 35 мм, а также жидких бытовых отходов. Позволяет организовать систему полива или осушения подвала, погреба. Подходит не только для бытовых нужд, но и для проведения строительных и коммунальных работ. Благодаря поплавковому механизму, защищающему от сухого хода, насос работает автономно, отключаясь при достижении уровнем воды заданного минимума.
Преимущества
- Простая установка — насос с помощью троса погружается в резервуар или колодец на глубину до 7 м, специальные инструменты не требуются.
- Безопасная работа — насос с широким основанием не опрокидывается, электронные компоненты надежно изолированы от воды (степень защиты IPX8).
- Надежность — корпус насосной части из ударопрочного пластика рассчитан на длительную эксплуатацию.
- Универсальность — к насосу можно подключать шланги разного диаметра без переходников.
- Удобное погружение и транспортировка — насос весом 4,25 кг с эргономичной ручкой легко перемещать и устанавливать в одиночку.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Отзывы о товаре Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265)