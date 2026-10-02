Насос дренажный Patriot F 900 315302409
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
погружной дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
900 Вт
Высота подъема
9
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1, 1 1/2 "
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%3 600 руб. 5 488 руб.
В наличии
Код товара: 182135
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 600 руб. -34%
5 488 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
погружной дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
900 Вт
Высота подъема
9
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1, 1 1/2 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
40°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
16
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х16
Вес, кг.
6
Описание товара Насос дренажный Patriot F 900 315302409
Дренажный насос для грязной воды Patriot F 900 315302409 – мощный аппарат для выкачивания сильно загрязненной воды с содержанием твердых частиц диаметром до 35 мм. Данную модель применяют для орошения садового участка, осушения заливаемых помещений. Забор воды производится через всасывающие отверстия в нижней части насоса. Идеальное рабочее положение насоса – вертикально-полное погружение в воду, при этом насос не должен находиться на дне колодца, а должен быть подвешен так, чтобы не происходило всасывание ила со дна резервуара. Для защиты насоса от работы при "сухом ходе" в его конструкции предусмотрена автоматическая блокировка.
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Бренд
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
погружной дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
900 Вт
Высота подъема
9
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1, 1 1/2 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
40°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
16
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Дренажный насос для грязной воды Patriot F 900 315302409 – мощный аппарат для выкачивания сильно загрязненной воды с содержанием твердых частиц диаметром до 35 мм. Данную модель применяют для орошения садового участка, осушения заливаемых помещений. Забор воды производится через всасывающие отверстия в нижней части насоса. Идеальное рабочее положение насоса – вертикально-полное погружение в воду, при этом насос не должен находиться на дне колодца, а должен быть подвешен так, чтобы не происходило всасывание ила со дна резервуара. Для защиты насоса от работы при "сухом ходе" в его конструкции предусмотрена автоматическая блокировка.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 30 м, Джилекс
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 30 м, Джилекс
Насос дренажный Patriot F 900 315302409 - по цене 3600 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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