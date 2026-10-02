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Насос дренажный Patriot F 900 315302409 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос дренажный Patriot F 900 315302409

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Насос дренажный Patriot F 900 315302409 - фото 1
Насос дренажный Patriot F 900 315302409 - фото 2
Насос дренажный Patriot F 900 315302409 - фото 3
Насос дренажный Patriot F 900 315302409 - фото 4
Насос дренажный Patriot F 900 315302409 - фото 5
Насос дренажный Patriot F 900 315302409 - фото 6
Насос дренажный Patriot F 900 315302409 - фото 7
Насос дренажный Patriot F 900 315302409 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
погружной дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
900 Вт
Высота подъема
9
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1, 1 1/2 "
Качество воды
грязная
  • Насос дренажный Patriot F 900 315302409 - фото 1
  • Насос дренажный Patriot F 900 315302409 - фото 2
  • Насос дренажный Patriot F 900 315302409 - фото 3
  • Насос дренажный Patriot F 900 315302409 - фото 4
  • Насос дренажный Patriot F 900 315302409 - фото 5
  • Насос дренажный Patriot F 900 315302409 - фото 6
  • Насос дренажный Patriot F 900 315302409 - фото 7
  • Насос дренажный Patriot F 900 315302409 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
3 600 руб.  5 488 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 182135
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос дренажный Patriot F 900 315302409
3 600 руб. -34%
5 488 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
погружной дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
900 Вт
Высота подъема
9
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1, 1 1/2 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
40°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
16
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х16
Вес, кг.
6

Описание товара Насос дренажный Patriot F 900 315302409

Дренажный насос для грязной воды Patriot F 900 315302409 – мощный аппарат для выкачивания сильно загрязненной воды с содержанием твердых частиц диаметром до 35 мм. Данную модель применяют для орошения садового участка, осушения заливаемых помещений. Забор воды производится через всасывающие отверстия в нижней части насоса. Идеальное рабочее положение насоса – вертикально-полное погружение в воду, при этом насос не должен находиться на дне колодца, а должен быть подвешен так, чтобы не происходило всасывание ила со дна резервуара. Для защиты насоса от работы при "сухом ходе" в его конструкции предусмотрена автоматическая блокировка.

Отзывы о товаре Насос дренажный Patriot F 900 315302409




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
погружной дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
900 Вт
Высота подъема
9
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1, 1 1/2 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
40°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
16
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Описание
Дренажный насос для грязной воды Patriot F 900 315302409 – мощный аппарат для выкачивания сильно загрязненной воды с содержанием твердых частиц диаметром до 35 мм. Данную модель применяют для орошения садового участка, осушения заливаемых помещений. Забор воды производится через всасывающие отверстия в нижней части насоса. Идеальное рабочее положение насоса – вертикально-полное погружение в воду, при этом насос не должен находиться на дне колодца, а должен быть подвешен так, чтобы не происходило всасывание ила со дна резервуара. Для защиты насоса от работы при "сухом ходе" в его конструкции предусмотрена автоматическая блокировка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос дренажный Patriot F 900 315302409 - по цене 3600 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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