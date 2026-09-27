Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97244, СПН650-П, 650 Вт, напор 37 м, 3200 л/ч, пластик
Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П 97244, с корпусом насосной части из пластика, мощностью 650 Вт, предназначен для перекачивания воды с глубины до 8 м и со скоростью 3200 л/ч, создавая напор до 37 м. Высокой производительности достаточно для организации системы полива и водоснабжения в частном доме с несколькими точками водоразбора. Напор 37 м позволяет подавать воду на верхние этажи.
Преимущества
- Высокий ресурс двигателя — на корпусе из алюминиевого сплава предусмотрены ребра охлаждения.
- Защита от случайного запуска — кнопка включения закрыта специальным колпачком.
- Продуманная конструкция — металлические опоры с мягкими накладками обеспечивают устойчивость насоса и снижают уровень вибраций.
- Простая эксплуатация — включение и выключение осуществляется с помощью тумблера.
- Легкое обслуживание — для откручивания пробки сливной горловины не нужны инструменты.
- Комфортная транспортировка — насос весит 6 кг и снабжен удобной ручкой.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Теги товара: механический
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Садовый поверхностный насос Сибртех СПН650-П 97244, с корпусом насосной части из пластика, мощностью 650 Вт, предназначен для перекачивания воды с глубины до 8 м и со скоростью 3200 л/ч, создавая напор до 37 м. Высокой производительности достаточно для организации системы полива и водоснабжения в частном доме с несколькими точками водоразбора. Напор 37 м позволяет подавать воду на верхние этажи.
Преимущества
- Высокий ресурс двигателя — на корпусе из алюминиевого сплава предусмотрены ребра охлаждения.
- Защита от случайного запуска — кнопка включения закрыта специальным колпачком.
- Продуманная конструкция — металлические опоры с мягкими накладками обеспечивают устойчивость насоса и снижают уровень вибраций.
- Простая эксплуатация — включение и выключение осуществляется с помощью тумблера.
- Легкое обслуживание — для откручивания пробки сливной горловины не нужны инструменты.
- Комфортная транспортировка — насос весит 6 кг и снабжен удобной ручкой.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Теги товара: механический
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