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Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel

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Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 1
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 2
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 3
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 4
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 5
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 6
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 7
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 8
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 9
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 10
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 11
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 12
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 13
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 14
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 15
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 16
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 17
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 18
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 19
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 20
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 21
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 22
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 23
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 24
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 25
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 26
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
650
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 1
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 2
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 3
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 4
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 5
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 6
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 7
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 8
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 9
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 10
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 11
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 12
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 13
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 14
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 15
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 16
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 17
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 18
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 19
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 20
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 21
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 22
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 23
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 24
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 25
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 26
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 450 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658293
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel
4 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
650
Ширина, см
25
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6

Описание товара Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel

Дренажный насос Denzel DPX650 97225 применяется для откачивания сточных вод из канав и затопленных подвальных помещений, перекачивания жидкостей с твердыми и сбитыми в комки мягкими фракциями диаметром до 35 мм. Также может использоваться на дачных участках для орошения растений, подачи пресной воды из колодцев, открытых водоемов и других источников. Двигатель мощностью 650 Вт обеспечивает скорость работы 191 л/мин и подъем на высоту 7 м, что позволяет добиться эффективного перекачивания жидкости. Максимальная высота погружения составляет 7 метров.

Преимущества

  • Защита от работы на сухом ходу — поплавковый механизм позволяет предотвратить поломку двигателя при понижении воды ниже допустимого уровня.
  • Автоматический и ручной режимы работы — насос можно настроить для включения при определенном уровне воды или использовать для осушения помещений или резервуаров до остаточного уровня 45 мм.
  • Простая установка — насос без лишних усилий опускается с помощью троса в вертикальном положении на глубину до 7 м.
  • Высокий ресурс — корпус из прочного пластика, вал из нержавеющей стали и торцевое уплотнение из карбида кремния обеспечивают долговечность и надежность устройства.
  • Быстрая подготовка к работе — универсальный патрубок 1/4 дюйма и 1 дюйм позволяет подключать шланг без переходника.
  • Оптимальная длина сетевого шнура 10 м — устройство удобно подключать, также длинный кабель позволяет избежать попадания воды на переходник и предотвратить пользователя от удара током.
  • Степень защиты IPX8 — электронные компоненты надежно изолированы от воды, поэтому насос выдерживает длительное погружение в воду.
  • Компактность — благодаря небольшому размеру и весу 5,1 кг насос удобно погружать даже в узкие колодцы.
  • Удобная транспортировка — в верхней части корпуса предусмотрена эргономичная ручка.
  • Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
650
Ширина, см
25
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Описание

Дренажный насос Denzel DPX650 97225 применяется для откачивания сточных вод из канав и затопленных подвальных помещений, перекачивания жидкостей с твердыми и сбитыми в комки мягкими фракциями диаметром до 35 мм. Также может использоваться на дачных участках для орошения растений, подачи пресной воды из колодцев, открытых водоемов и других источников. Двигатель мощностью 650 Вт обеспечивает скорость работы 191 л/мин и подъем на высоту 7 м, что позволяет добиться эффективного перекачивания жидкости. Максимальная высота погружения составляет 7 метров.

Преимущества

  • Защита от работы на сухом ходу — поплавковый механизм позволяет предотвратить поломку двигателя при понижении воды ниже допустимого уровня.
  • Автоматический и ручной режимы работы — насос можно настроить для включения при определенном уровне воды или использовать для осушения помещений или резервуаров до остаточного уровня 45 мм.
  • Простая установка — насос без лишних усилий опускается с помощью троса в вертикальном положении на глубину до 7 м.
  • Высокий ресурс — корпус из прочного пластика, вал из нержавеющей стали и торцевое уплотнение из карбида кремния обеспечивают долговечность и надежность устройства.
  • Быстрая подготовка к работе — универсальный патрубок 1/4 дюйма и 1 дюйм позволяет подключать шланг без переходника.
  • Оптимальная длина сетевого шнура 10 м — устройство удобно подключать, также длинный кабель позволяет избежать попадания воды на переходник и предотвратить пользователя от удара током.
  • Степень защиты IPX8 — электронные компоненты надежно изолированы от воды, поэтому насос выдерживает длительное погружение в воду.
  • Компактность — благодаря небольшому размеру и весу 5,1 кг насос удобно погружать даже в узкие колодцы.
  • Удобная транспортировка — в верхней части корпуса предусмотрена эргономичная ручка.
  • Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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