Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel
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Характеристики
Описание товара Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel
Дренажный насос Denzel DPX650 97225 применяется для откачивания сточных вод из канав и затопленных подвальных помещений, перекачивания жидкостей с твердыми и сбитыми в комки мягкими фракциями диаметром до 35 мм. Также может использоваться на дачных участках для орошения растений, подачи пресной воды из колодцев, открытых водоемов и других источников. Двигатель мощностью 650 Вт обеспечивает скорость работы 191 л/мин и подъем на высоту 7 м, что позволяет добиться эффективного перекачивания жидкости. Максимальная высота погружения составляет 7 метров.
Преимущества
- Защита от работы на сухом ходу — поплавковый механизм позволяет предотвратить поломку двигателя при понижении воды ниже допустимого уровня.
- Автоматический и ручной режимы работы — насос можно настроить для включения при определенном уровне воды или использовать для осушения помещений или резервуаров до остаточного уровня 45 мм.
- Простая установка — насос без лишних усилий опускается с помощью троса в вертикальном положении на глубину до 7 м.
- Высокий ресурс — корпус из прочного пластика, вал из нержавеющей стали и торцевое уплотнение из карбида кремния обеспечивают долговечность и надежность устройства.
- Быстрая подготовка к работе — универсальный патрубок 1/4 дюйма и 1 дюйм позволяет подключать шланг без переходника.
- Оптимальная длина сетевого шнура 10 м — устройство удобно подключать, также длинный кабель позволяет избежать попадания воды на переходник и предотвратить пользователя от удара током.
- Степень защиты IPX8 — электронные компоненты надежно изолированы от воды, поэтому насос выдерживает длительное погружение в воду.
- Компактность — благодаря небольшому размеру и весу 5,1 кг насос удобно погружать даже в узкие колодцы.
- Удобная транспортировка — в верхней части корпуса предусмотрена эргономичная ручка.
- Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: дренажный, центробежный, дренажные насосы, центробежный, Насос погружной
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Дренажный насос Denzel DPX650 97225 применяется для откачивания сточных вод из канав и затопленных подвальных помещений, перекачивания жидкостей с твердыми и сбитыми в комки мягкими фракциями диаметром до 35 мм. Также может использоваться на дачных участках для орошения растений, подачи пресной воды из колодцев, открытых водоемов и других источников. Двигатель мощностью 650 Вт обеспечивает скорость работы 191 л/мин и подъем на высоту 7 м, что позволяет добиться эффективного перекачивания жидкости. Максимальная высота погружения составляет 7 метров.
Преимущества
- Защита от работы на сухом ходу — поплавковый механизм позволяет предотвратить поломку двигателя при понижении воды ниже допустимого уровня.
- Автоматический и ручной режимы работы — насос можно настроить для включения при определенном уровне воды или использовать для осушения помещений или резервуаров до остаточного уровня 45 мм.
- Простая установка — насос без лишних усилий опускается с помощью троса в вертикальном положении на глубину до 7 м.
- Высокий ресурс — корпус из прочного пластика, вал из нержавеющей стали и торцевое уплотнение из карбида кремния обеспечивают долговечность и надежность устройства.
- Быстрая подготовка к работе — универсальный патрубок 1/4 дюйма и 1 дюйм позволяет подключать шланг без переходника.
- Оптимальная длина сетевого шнура 10 м — устройство удобно подключать, также длинный кабель позволяет избежать попадания воды на переходник и предотвратить пользователя от удара током.
- Степень защиты IPX8 — электронные компоненты надежно изолированы от воды, поэтому насос выдерживает длительное погружение в воду.
- Компактность — благодаря небольшому размеру и весу 5,1 кг насос удобно погружать даже в узкие колодцы.
- Удобная транспортировка — в верхней части корпуса предусмотрена эргономичная ручка.
- Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: дренажный, центробежный, дренажные насосы, центробежный, Насос погружной
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