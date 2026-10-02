Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5
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Характеристики
Описание товара Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5
Фонтанный насос Зубр ЗНФГ-33-2.5 подходит для перекачивания воды, содержащей включения диаметром до 15 мм. На входе установлен губчатый фильтр с крупными ячейками, который предотвращает попадание твердых частиц в механизм. Насос предназначен для организации мини-водопада или фонтана на садовом пруду. При помощи удлинительной трубки можно отрегулировать высоту основания фонтана. Максимальная глубина установки насоса - 3 метра. Предназначен для украшения водоемов фонтаном с различными типами струй или водопадом; Может использоваться для перекачки чистой и слабозагрязненной воды из водоемов с учетом технических характеристик модели - диаметр твердых частиц не должен превышать 15 мм; Плавная регулировка струи и легкая смена типа фонтана; Удлинительная трубка в комплекте позволяет отрегулировать высоту основания фонтана; Конструкция не требует обслуживания, кроме периодической промывки фильтра; Соединительный штуцер 1/2"; Четыре формы фонтанной струи: большой и малый каскады, гейзер, колокольчик; Идеально подходит для небольших и средних прудов Насадки: большой и малый каскады (120-150 см), гейзер (25-40 см), колокольчик (45-75 см); Инструкция; Упаковка.
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