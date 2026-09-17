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Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3", 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3", 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч

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Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 1
Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 2
Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 3
Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 4
Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 5
Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 6
Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 7
Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 8
Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 9
Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 10
Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 11
Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 12
Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 13
Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Мощность
700
Высота подъема
65
Диаметр насоса
71
  • Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 1
  • Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 2
  • Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 3
  • Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 4
  • Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 5
  • Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 6
  • Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 7
  • Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 8
  • Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 9
  • Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 10
  • Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 11
  • Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 12
  • Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 13
  • Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3&quot;, 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748000
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3", 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Мощность
700
Высота подъема
65
Диаметр насоса
71
Забор воды
верхний
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
62х15х9
Вес, кг.
7.7

Описание товара Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3", 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч

Скважинный винтовой насос MTX DW-3-65S 99501 мощностью 700 Вт и диаметром 3? обеспечивает напор до 65 м и способен перекачивать 1800 литров жидкости в час. Предназначен для подъема чистой воды из скважин и колодцев глубиной до 12 м (при наращивании кабеля — до 80 м). Подходит для большинства скважин с нейтральным pH воды. Система верхнего забора жидкости предотвращает попадание песка и ила со дна. Насос позволяет организовать систему водоснабжения и полива на даче, садовом участке или в загородном доме, также с его помощью можно пополнить запасы воды или наполнить бассейн.

Преимущества

  • Надежность — корпус из нержавеющей стали отличается прочностью и устойчивостью к коррозии.
  • Долговечность — насосная часть винтового типа из нержавеющей стали устойчив к износу даже при попадании в насос небольшого количества песка.
  • Термозащита — при перегреве двигатель автоматически останавливается, а после остывания возобновляет работу.
  • Долговечность — эластичная мембрана теплового расширения позволила полностью заполнить моторный отсек маслом, такое решение уменьшает износ подшипников и улучшает теплоотведение.
  • Безопасность — трехжильный медный кабель и вилка с заземляющим контактом предохраняют от поражения электрическим током.
  • Степень защиты IPX8 — корпус насоса полностью водонепроницаем и выдерживает длительное погружение на глубину до 80 м.
  • Удобное погружение — специальные рым-болты из нержавеющей стали позволяют надежно зафиксировать трос.
  • Просто подключение — длина кабеля составляет 15 м, при необходимости его можно нарастить (описание в инструкции).
  • Компактность — малый вес 7,2 кг и небольшой диаметр 71 мм позволяют легко перемещать насос и погружать его даже в узкие скважины.

Отзывы о товаре Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3", 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Мощность
700
Высота подъема
65
Диаметр насоса
71
Забор воды
верхний
Страна производитель
Россия
Описание

Скважинный винтовой насос MTX DW-3-65S 99501 мощностью 700 Вт и диаметром 3? обеспечивает напор до 65 м и способен перекачивать 1800 литров жидкости в час. Предназначен для подъема чистой воды из скважин и колодцев глубиной до 12 м (при наращивании кабеля — до 80 м). Подходит для большинства скважин с нейтральным pH воды. Система верхнего забора жидкости предотвращает попадание песка и ила со дна. Насос позволяет организовать систему водоснабжения и полива на даче, садовом участке или в загородном доме, также с его помощью можно пополнить запасы воды или наполнить бассейн.

Преимущества

  • Надежность — корпус из нержавеющей стали отличается прочностью и устойчивостью к коррозии.
  • Долговечность — насосная часть винтового типа из нержавеющей стали устойчив к износу даже при попадании в насос небольшого количества песка.
  • Термозащита — при перегреве двигатель автоматически останавливается, а после остывания возобновляет работу.
  • Долговечность — эластичная мембрана теплового расширения позволила полностью заполнить моторный отсек маслом, такое решение уменьшает износ подшипников и улучшает теплоотведение.
  • Безопасность — трехжильный медный кабель и вилка с заземляющим контактом предохраняют от поражения электрическим током.
  • Степень защиты IPX8 — корпус насоса полностью водонепроницаем и выдерживает длительное погружение на глубину до 80 м.
  • Удобное погружение — специальные рым-болты из нержавеющей стали позволяют надежно зафиксировать трос.
  • Просто подключение — длина кабеля составляет 15 м, при необходимости его можно нарастить (описание в инструкции).
  • Компактность — малый вес 7,2 кг и небольшой диаметр 71 мм позволяют легко перемещать насос и погружать его даже в узкие скважины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3", 700 Вт, напор 65 м, 1800 л/ч - данный товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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