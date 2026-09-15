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Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219)

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Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 1
Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 2
Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 3
Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 4
Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 5
Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 6
Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 7
Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 8
Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 9
Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 10
Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 11
Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 12
Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 13
Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 14
Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
800
Высота подъема
5
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Качество воды
грязная
  • Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 1
  • Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 2
  • Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 3
  • Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 4
  • Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 5
  • Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 6
  • Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 7
  • Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 8
  • Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 9
  • Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 10
  • Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 11
  • Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 12
  • Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 13
  • Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 14
  • Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658290
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219)
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
800
Высота подъема
5
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
16
Высота, см
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6

Описание товара Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219)

Дренажный насос Denzel DP800A 800 Вт эффективно справляется с откачкой сильнозагрязненной воды с частицами до 35 мм при осушении затопленных помещений, колодцев и сточных канав. Так же подходит для подачи чистой воды из колодцев и резервуаров или для организации системы полива. Высокая скорость 216 л/мин,высота подъема и напор 5 м обеспечивают эффективность перекачки. Электронный выключатель обеспечивает автоматизацию откачивания, исключая работу на сухом ходу. Монтаж можно производить самостоятельно - достаточно опустить насос на тросе в вертикальном положении на глубину до 7 м. Преимущества: В ручном режиме можно произвести осушение до уровня 35 мм. Шланг подключается без переходника благодаря универсальному патрубку 1/4",1" дюйма. Долгий срок службы благодаря прочному пластику корпуса и валу из нержавеющей стали. Небольшие габариты и вес 5,7 кг позволяют погружать насос в узкие колодцы. Степень защиты IPX8 - тройное манжетное уплотнение вала защищает электродвигатель от попадания воды. Сетевой кабель 10 м позволяет опускать насос на большую глубину. Удобная эргономичная ручка для транспортировки.

Отзывы о товаре Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
800
Высота подъема
5
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
16
Высота, см
37
Страна производитель
Китай
Описание
Дренажный насос Denzel DP800A 800 Вт эффективно справляется с откачкой сильнозагрязненной воды с частицами до 35 мм при осушении затопленных помещений, колодцев и сточных канав. Так же подходит для подачи чистой воды из колодцев и резервуаров или для организации системы полива. Высокая скорость 216 л/мин,высота подъема и напор 5 м обеспечивают эффективность перекачки. Электронный выключатель обеспечивает автоматизацию откачивания, исключая работу на сухом ходу. Монтаж можно производить самостоятельно - достаточно опустить насос на тросе в вертикальном положении на глубину до 7 м. Преимущества: В ручном режиме можно произвести осушение до уровня 35 мм. Шланг подключается без переходника благодаря универсальному патрубку 1/4",1" дюйма. Долгий срок службы благодаря прочному пластику корпуса и валу из нержавеющей стали. Небольшие габариты и вес 5,7 кг позволяют погружать насос в узкие колодцы. Степень защиты IPX8 - тройное манжетное уплотнение вала защищает электродвигатель от попадания воды. Сетевой кабель 10 м позволяет опускать насос на большую глубину. Удобная эргономичная ручка для транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219) - этот товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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