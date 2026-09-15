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Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267)

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Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 1
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 2
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 3
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 4
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 5
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 6
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 7
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 8
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 9
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 10
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 11
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 12
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 13
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 14
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 15
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 16
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 17
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
450 Вт
Высота подъема
6
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 " (1, 1/4")
Качество воды
грязная
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 1
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 2
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 3
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 4
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 5
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 6
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 7
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 8
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 9
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 10
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 11
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 12
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 13
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 14
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 15
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 16
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 17
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658300
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267)
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
450 Вт
Высота подъема
6
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 " (1, 1/4")
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
30
Ширина, см
19
Высота, см
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6

Описание товара Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267)

Дренажный насос Denzel DP450S отлично справляется с выкачиванием грязной воды с фракциями до 30 мм из затопленных помещений. Также подходит для подачи чистой воды из колодцев и водоемов или организации системы полива сада и огорода. Эффективность работы благодаря высокой скорости перекачки 200 л/мин и напору 6 м. Поплавковый механизм обеспечивает защиту от сухого хода. Просто установить - насос опускается в вертикальном положении с помощью троса на глубину до 7 м. Преимущества: Большой ресурс и надежность благодаря корпусу из прочного пластика, торцевому уплотнению из карбида кремния и валу из нержавеющей стали. Универсальный патрубок 1/4",1" дюйма позволяет подсоединять шланг без переходника. Небольшие габариты позволяют устанавливать насос в узких колодцах. Степень защиты IPX8 исключает попадание воды на электронные компоненты. Благодаря кабелю 10 м насос можно использовать даже на большой глубине. На корпусе насоса предусмотрена эргономичная ручка для удобства транспортировки. В комплекте идут два сменных основания для работы с водой разной степени загрязнения.

Отзывы о товаре Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
450 Вт
Высота подъема
6
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 " (1, 1/4")
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
30
Развернуть
Ширина, см
19
Высота, см
35
Страна производитель
Китай
Описание
Дренажный насос Denzel DP450S отлично справляется с выкачиванием грязной воды с фракциями до 30 мм из затопленных помещений. Также подходит для подачи чистой воды из колодцев и водоемов или организации системы полива сада и огорода. Эффективность работы благодаря высокой скорости перекачки 200 л/мин и напору 6 м. Поплавковый механизм обеспечивает защиту от сухого хода. Просто установить - насос опускается в вертикальном положении с помощью троса на глубину до 7 м. Преимущества: Большой ресурс и надежность благодаря корпусу из прочного пластика, торцевому уплотнению из карбида кремния и валу из нержавеющей стали. Универсальный патрубок 1/4",1" дюйма позволяет подсоединять шланг без переходника. Небольшие габариты позволяют устанавливать насос в узких колодцах. Степень защиты IPX8 исключает попадание воды на электронные компоненты. Благодаря кабелю 10 м насос можно использовать даже на большой глубине. На корпусе насоса предусмотрена эргономичная ручка для удобства транспортировки. В комплекте идут два сменных основания для работы с водой разной степени загрязнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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