Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
400 Вт
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%2 990 руб. 4 430 руб.
В наличии
Код товара: 266929
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 990 руб. -33%
4 430 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
400 Вт
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
19
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х16
Вес, кг.
3.4
Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400
Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простая конструкция обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой и загрязнённой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитНасос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-23-1.9-C
-
В наличииЦена 2 920 руб. 3 713 руб.730 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-400
-
В наличииЦена 2 930 руб. 4 400 руб.733 руб. в СплитНасос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитДренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, ...
-
В наличииЦена 3 210 руб. 4 113 руб.803 руб. в СплитНасос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1...
-
В наличииЦена 3 290 руб. 4 100 руб.823 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550
-
В наличииЦена 3 320 руб. 5 181 руб.830 руб. в СплитСадовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час
-
В наличииЦена 3 460 руб. 4 988 руб.865 руб. в СплитНасос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5
-
В наличииЦена 3 600 руб. 5 488 руб.900 руб. в СплитНасос дренажный Patriot F 900 315302409
-
В наличииЦена 3 700 руб. 5 990 руб.925 руб. в СплитНасос дренажный Джилекс 110/8
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитНасос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитДренажный насос для чистой и грязной воды DP-600S, 600 Вт, напор...
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
400 Вт
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
19
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простая конструкция обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой и загрязнённой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Достоинства:
Комментарий:
Надеюсь товар хороший, фирма внушает доверие. Могу проверить только весной-летом на даче.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный малыш, 8 раз в этом году пришлось воду откачивать из погреба
Достоинства:
Комментарий:
Пока не использовал, только проверил - работает хорошо! И по ощущениям добротный насос.
Достоинства:
Комментарий:
Опробовал в работе. Пока без отказная работа. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный насос, работает тихо, качает хорошо, приемлемая цена.
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400
Достоинства:
Комментарий:
Надеюсь товар хороший, фирма внушает доверие. Могу проверить только весной-летом на даче.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный малыш, 8 раз в этом году пришлось воду откачивать из погреба
Достоинства:
Комментарий:
Пока не использовал, только проверил - работает хорошо! И по ощущениям добротный насос.
Достоинства:
Комментарий:
Опробовал в работе. Пока без отказная работа. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный насос, работает тихо, качает хорошо, приемлемая цена.