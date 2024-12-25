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Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400

5 Отзывы
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Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 1
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 2
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 3
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 4
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 5
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 6
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 7
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 8
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 9
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 10
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 11
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 12
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 13
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 14
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
400 Вт
Качество воды
грязная
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 1
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 2
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 3
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 4
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 5
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 6
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 7
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 8
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 9
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 10
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 11
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 12
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 13
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 14
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
2 990 руб.  4 430 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266929
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400
2 990 руб. -33%
4 430 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
400 Вт
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
19
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х16
Вес, кг.
3.4

Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400

Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простая конструкция обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой и загрязнённой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400

Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Надеюсь товар хороший, фирма внушает доверие. Могу проверить только весной-летом на даче.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный малыш, 8 раз в этом году пришлось воду откачивать из погреба
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не использовал, только проверил - работает хорошо! И по ощущениям добротный насос.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Маргарита З.

Достоинства:


Комментарий:
Опробовал в работе. Пока без отказная работа. Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный насос, работает тихо, качает хорошо, приемлемая цена.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
400 Вт
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
19
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простая конструкция обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой и загрязнённой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Надеюсь товар хороший, фирма внушает доверие. Могу проверить только весной-летом на даче.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный малыш, 8 раз в этом году пришлось воду откачивать из погреба
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не использовал, только проверил - работает хорошо! И по ощущениям добротный насос.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Маргарита З.

Достоинства:


Комментарий:
Опробовал в работе. Пока без отказная работа. Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный насос, работает тихо, качает хорошо, приемлемая цена.


Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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