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Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-23-1.9-C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-23-1.9-C

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Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-23-1.9-C - фото 1
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-23-1.9-C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
38
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1/2 "
Качество воды
чистая
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-23-1.9-C - фото 1
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-23-1.9-C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603750
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-23-1.9-C
2 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
38
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1/2 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
20
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х18
Вес, кг.
2.44

Описание товара Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-23-1.9-C

Насос фонтанный ЗУБР ЗНФЧ-23-1.9-C поможет украсить сад небольшим и красивым декором. С помощью насадок вы можете настроить подачу струи гейзером, колокольчиком или каскадом. Центробежный насос подключается к сети 220 В, потребляя 38 Вт и действуя с мощностью 23 л/мин. Прибор способен поднимать воду на глубине 3 м, создавая напор 1.9 м. Устройство ЗУБР ЗНФЧ-23-1.9-C оснащено длинным кабелем 10 м, удлинительной трубкой и набором насадок. Допускается нагрев воды до 35°C и присутствие в жидкости твердых частиц диаметром менее 2 мм. Прибор подключается к трубопроводу через стандартную резьбу 1/2.

Отзывы о товаре Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-23-1.9-C




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
38
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1/2 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
2
Развернуть
Ширина, см
20
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Описание
Насос фонтанный ЗУБР ЗНФЧ-23-1.9-C поможет украсить сад небольшим и красивым декором. С помощью насадок вы можете настроить подачу струи гейзером, колокольчиком или каскадом. Центробежный насос подключается к сети 220 В, потребляя 38 Вт и действуя с мощностью 23 л/мин. Прибор способен поднимать воду на глубине 3 м, создавая напор 1.9 м. Устройство ЗУБР ЗНФЧ-23-1.9-C оснащено длинным кабелем 10 м, удлинительной трубкой и набором насадок. Допускается нагрев воды до 35°C и присутствие в жидкости твердых частиц диаметром менее 2 мм. Прибор подключается к трубопроводу через стандартную резьбу 1/2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-23-1.9-C - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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