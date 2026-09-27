Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
вибрационный
Мощность
300
Высота подъема
75
Глубина погружения
5
Диаметр насоса
100
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747992
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Характеристики
Бренд
Конструкция
вибрационный
Мощность
300
Высота подъема
75
Глубина погружения
5
Диаметр насоса
100
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х12
Вес, кг.
4.95
Описание товара Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Теги товара: для чистой воды, для чистой воды, для чистой воды
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Бренд
Конструкция
вибрационный
Мощность
300
Высота подъема
75
Глубина погружения
5
Диаметр насоса
100
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Страна производитель
Китай
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Теги товара: для чистой воды, для чистой воды, для чистой воды
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Теги товара: для чистой воды, для чистой воды, для чистой воды
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м