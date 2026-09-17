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Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун

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Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 1
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 2
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 3
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 4
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 5
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 6
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 7
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 8
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 9
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 10
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 11
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 12
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 13
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 14
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 15
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 16
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 17
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 18
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поверхностный насос
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
вихревой
Мощность
370
Высота подъема
25
Качество воды
чистая
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 1
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 2
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 3
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 4
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 5
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 6
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 7
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 8
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 9
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 10
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 11
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 12
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 13
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 14
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 15
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 16
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 17
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 18
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748046
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Поверхностный насос
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
вихревой
Мощность
370
Высота подъема
25
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Ширина, см
34
Высота, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х16
Вес, кг.
4.13

Описание товара Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун

Садовый поверхностный насос Сибртех СПН370-Ч 97241 мощностью 370 Вт, с чугунным корпусом насосной части, осуществляет забор чистой воды со скоростью до 1700 л/ч с глубины до 8 м из водоемов, колодцев и резервуаров и обеспечивает напор до 25 м. Оптимален для организации систем полива и водоснабжения на даче. Создаваемого напора достаточно для подъема воды на верхние этажи частного дома без потери давления.

Преимущества

  • Чугунная насосная часть — конструкция отличается надежностью и низким уровнем шума во время работы.
  • Улучшенное охлаждение двигателя — корпус из алюминиевого сплава имеет ребристую поверхность.
  • Долговечность — благодаря прочной крыльчатке из латуни насос выдерживает активное использование.
  • Эффективная работа — сухой ротор обеспечивает высокий КПД при небольших затратах энергии.
  • Отверстия в ножках — устройство можно закрепить на рабочей поверхности для устойчивости и снижения вибраций.
  • Компактность — небольшие габариты и вес 5 кг упрощают транспортировку и хранение насоса.

Отзывы о товаре Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Поверхностный насос
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
вихревой
Мощность
370
Высота подъема
25
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Ширина, см
34
Высота, см
38
Страна производитель
Китай
Описание

Садовый поверхностный насос Сибртех СПН370-Ч 97241 мощностью 370 Вт, с чугунным корпусом насосной части, осуществляет забор чистой воды со скоростью до 1700 л/ч с глубины до 8 м из водоемов, колодцев и резервуаров и обеспечивает напор до 25 м. Оптимален для организации систем полива и водоснабжения на даче. Создаваемого напора достаточно для подъема воды на верхние этажи частного дома без потери давления.

Преимущества

  • Чугунная насосная часть — конструкция отличается надежностью и низким уровнем шума во время работы.
  • Улучшенное охлаждение двигателя — корпус из алюминиевого сплава имеет ребристую поверхность.
  • Долговечность — благодаря прочной крыльчатке из латуни насос выдерживает активное использование.
  • Эффективная работа — сухой ротор обеспечивает высокий КПД при небольших затратах энергии.
  • Отверстия в ножках — устройство можно закрепить на рабочей поверхности для устойчивости и снижения вибраций.
  • Компактность — небольшие габариты и вес 5 кг упрощают транспортировку и хранение насоса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, напор 25 м, 1700 л/ч, чугун - стоимость товара 2460 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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