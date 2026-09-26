Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
автоматический
Потребляемая мощность
400
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
150
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%4 930 руб. 5 738 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266936
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
5
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
автоматический
Потребляемая мощность
400
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
150
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Ширина, см
23.5
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х17
Вес, кг.
5
Описание товара Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400
Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
5
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
автоматический
Потребляемая мощность
400
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
150
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Ширина, см
23.5
Развернуть
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: дренажный, 7 м, для грязной воды, для грязной воды, дренажный, 7 м, для грязной воды, для грязной воды, Насос погружной
Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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