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Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400

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Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400 - фото 1
Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400 - фото 2
Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400 - фото 3
Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400 - фото 4
Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400 - фото 5
Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400 - фото 6
Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
автоматический
Потребляемая мощность
400
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
150
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Качество воды
грязная
  • Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400 - фото 1
  • Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400 - фото 2
  • Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400 - фото 3
  • Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400 - фото 4
  • Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400 - фото 5
  • Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400 - фото 6
  • Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
4 930 руб.  5 738 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266936
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
5
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
автоматический
Потребляемая мощность
400
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
150
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Ширина, см
23.5
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х17
Вес, кг.
5

Описание товара Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400

Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
5
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
автоматический
Потребляемая мощность
400
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
150
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Ширина, см
23.5
Развернуть
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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