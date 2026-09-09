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Садовый насос колодезный Patriot VP-40A 300Вт 1080л/час купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Садовый насос колодезный Patriot VP-40A 300Вт 1080л/час

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Садовый насос колодезный Patriot VP-40A 300Вт 1080л/час - фото 1
Садовый насос колодезный Patriot VP-40A 300Вт 1080л/час - фото 2
Садовый насос колодезный Patriot VP-40A 300Вт 1080л/час - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационный
Мощность
300
Высота подъема
60
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
3/4 "
Качество воды
чистая
  • Садовый насос колодезный Patriot VP-40A 300Вт 1080л/час - фото 1
  • Садовый насос колодезный Patriot VP-40A 300Вт 1080л/час - фото 2
  • Садовый насос колодезный Patriot VP-40A 300Вт 1080л/час - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
2 810 руб.  4 133 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217826
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационный
Мощность
300
Высота подъема
60
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
3/4 "
Максимальная температура воды
40°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
31
Высота, см
11.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х22
Вес, г.
847

Описание товара Садовый насос колодезный Patriot VP-40A 300Вт 1080л/час

Вибрационный насос PATRIOT VP 40А 315302515 применяется дял забора воды из колодцев диаметром более 100 мм, скважин и водоемов. Имеет прочный и коррозиестойкий корпус. Двигатель защищен от перегрева. Пропускная способность составляет 1080 л/час.

Отзывы о товаре Садовый насос колодезный Patriot VP-40A 300Вт 1080л/час




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационный
Мощность
300
Высота подъема
60
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
3/4 "
Максимальная температура воды
40°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1
Развернуть
Ширина, см
31
Высота, см
11.6
Страна производитель
Китай
Описание
Вибрационный насос PATRIOT VP 40А 315302515 применяется дял забора воды из колодцев диаметром более 100 мм, скважин и водоемов. Имеет прочный и коррозиестойкий корпус. Двигатель защищен от перегрева. Пропускная способность составляет 1080 л/час.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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