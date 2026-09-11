Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-33-2.5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-33-2.5
Насос фонтанный ЗУБР ЗНФЧ-33-2.5 Предназначен для украшения водоемов фонтаном с различными типами струй, а также водопадом. Может использоваться для перекачки чистой и загрязненной воды из водоемов с учетом технических характеристик модели Особенности: Максимальный размер фильтруемых частиц 2 мм Выходной штуцер 1/2 дюйма Максимальная температура воды 35 градусов Типы струи - большой и малый каскады 100–120 см, гейзер 18–25 см, колокольчик 38–45 см Надежная неприхотливая конструкция и корпус из высококачественных материалов гарантируют долгий срок службы изделия Плавная регулировка струи и легкая смена типа фонтана Удлинительная трубка в комплекте позволяет отрегулировать высоту основания фонтана Конструкция не требует обслуживания, кроме периодической промывки фильтра Губчатый фильтр для защиты насоса от попадания частиц грязи Надежное крепление к плиточному или пластиковому дну водоема обеспечат присоски Возможность организации водопада
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
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