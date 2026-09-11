Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
450 Вт
Высота подъема
5
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%2 740 руб. 3 921 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 476375
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
450 Вт
Высота подъема
5
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
40°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
22
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х13
Вес, кг.
15.2
Описание товара Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466
Дренажный насос PATRIOT F 450 Z 315302466 применяется для подачи чистой воды из резервуаров и открытых источников. Ударопрочный корпус из пластика способен выдержать небольшие механические повреждения, что гарантирует надежность. Долгий срок службы. Поплавковый выключатель предохраняет насос от работы вхолостую, что продлевает срок его эксплуатации. Способен поднимать воду на высоту до 5 м, что говорит о высокой производительности. Остаточный уровень воды 1-5 мм – зависит от начального уровня воды и способа откачивания.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Бренд
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
450 Вт
Высота подъема
5
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
40°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
22
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Дренажный насос PATRIOT F 450 Z 315302466 применяется для подачи чистой воды из резервуаров и открытых источников. Ударопрочный корпус из пластика способен выдержать небольшие механические повреждения, что гарантирует надежность. Долгий срок службы. Поплавковый выключатель предохраняет насос от работы вхолостую, что продлевает срок его эксплуатации. Способен поднимать воду на высоту до 5 м, что говорит о высокой производительности. Остаточный уровень воды 1-5 мм – зависит от начального уровня воды и способа откачивания.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: дренажный, для чистой воды, центробежный, поплавковый, центробежный, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: дренажный, для чистой воды, центробежный, поплавковый, центробежный, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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