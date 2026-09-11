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Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466

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Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466 - фото 1
Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466 - фото 2
Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466 - фото 3
Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466 - фото 4
Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466 - фото 5
Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466 - фото 6
Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
450 Вт
Высота подъема
5
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Качество воды
чистая
  • Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466 - фото 1
  • Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466 - фото 2
  • Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466 - фото 3
  • Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466 - фото 4
  • Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466 - фото 5
  • Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466 - фото 6
  • Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
2 740 руб.  3 921 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 476375
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
450 Вт
Высота подъема
5
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
40°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
22
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х13
Вес, кг.
15.2

Описание товара Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466

Дренажный насос PATRIOT F 450 Z 315302466 применяется для подачи чистой воды из резервуаров и открытых источников. Ударопрочный корпус из пластика способен выдержать небольшие механические повреждения, что гарантирует надежность. Долгий срок службы. Поплавковый выключатель предохраняет насос от работы вхолостую, что продлевает срок его эксплуатации. Способен поднимать воду на высоту до 5 м, что говорит о высокой производительности. Остаточный уровень воды 1-5 мм – зависит от начального уровня воды и способа откачивания.

Отзывы о товаре Насос дренажный Patriot F 450Z 315302466




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
450 Вт
Высота подъема
5
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
40°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
22
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
Дренажный насос PATRIOT F 450 Z 315302466 применяется для подачи чистой воды из резервуаров и открытых источников. Ударопрочный корпус из пластика способен выдержать небольшие механические повреждения, что гарантирует надежность. Долгий срок службы. Поплавковый выключатель предохраняет насос от работы вхолостую, что продлевает срок его эксплуатации. Способен поднимать воду на высоту до 5 м, что говорит о высокой производительности. Остаточный уровень воды 1-5 мм – зависит от начального уровня воды и способа откачивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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