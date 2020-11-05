8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3

Артикул: 230652
Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3
1 640 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

1 590 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230652
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендВихрь
Тип товара
Тип погружного насосаколодезный
Диаметр скважинного насоса76 мм
Глубина погружения под зеркало воды3 м
Диаметр разъема соединения0,75 дюйма
Защита от перегреванет
Качество водычистая
Максимальная температура воды35 С
Максимальный напор72 м
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность201 Вт
Пропускная способность0.96 куб. м/час
Режущая насадканет
Длина, см27,2 см
Ширина, см16,2 см
Высота, см8,8 см
Вес, кг3 кг
Вибрационный насос ВИХРЬ ВН-10В/3(новинка 2019 года) прост в использовании. Агрегат применяется для перекачивания воды из резервуаров и колодцев. Электрический двигатель мощностью 210 Вт дает напор до 72 метров и производительность до 16 л/мин. Разборные части крепко стянуты болтами. Насос требователен к качеству воды: вода должна быть чистая, без примесей и песка. Максимальная глубина погружения составляет 3 метра.


Смотрите также: Аэраторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Газонокосилки, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и аксессуары для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Насосные станции, Насосы, Ножницы для травы и ветвей, Опрыскиватели, Подметальные машины, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы для стрижки кустов, Электропилы.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1640 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...