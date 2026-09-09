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Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481

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Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 - фото 1
Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 - фото 2
Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 - фото 3
Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 - фото 4
Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 - фото 5
Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 - фото 6
Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 - фото 7
Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 - фото 8
Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационный
Тип выключателя
механический
Мощность
300
Высота подъема
60
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
3/4 "
Диаметр насоса
98
  • Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 - фото 1
  • Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 - фото 2
  • Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 - фото 3
  • Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 - фото 4
  • Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 - фото 5
  • Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 - фото 6
  • Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 - фото 7
  • Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 - фото 8
  • Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
1 970 руб.  2 454 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182126
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационный
Тип выключателя
механический
Мощность
300
Высота подъема
60
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
3/4 "
Диаметр насоса
98
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
40°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
18
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х15х11
Вес, кг.
3.45

Описание товара Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481

Вибрационный насос для колодца PATRIOT VP-10В 315302481 — это агрегат мощностью 250 Вт и производительностью 1080 литров в час. Насос предназначен для подкачки воды из колодцев, скважин в места, где отсутствует водопроводная система (например, на дачу). Перекачивание воды осуществляется посредством специального вибратора. Насос поднимает воду на высоту до 60 метров.

Отзывы о товаре Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационный
Тип выключателя
механический
Мощность
300
Высота подъема
60
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
3/4 "
Диаметр насоса
98
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
40°C
Развернуть
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
18
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Описание
Вибрационный насос для колодца PATRIOT VP-10В 315302481 — это агрегат мощностью 250 Вт и производительностью 1080 литров в час. Насос предназначен для подкачки воды из колодцев, скважин в места, где отсутствует водопроводная система (например, на дачу). Перекачивание воды осуществляется посредством специального вибратора. Насос поднимает воду на высоту до 60 метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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