Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационный
Тип выключателя
механический
Мощность
300
Высота подъема
60
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
3/4 "
Диаметр насоса
98
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%1 970 руб. 2 454 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182126
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационный
Тип выключателя
механический
Мощность
300
Высота подъема
60
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
3/4 "
Диаметр насоса
98
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
40°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
18
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х15х11
Вес, кг.
3.45
Описание товара Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481
Вибрационный насос для колодца PATRIOT VP-10В 315302481 — это агрегат мощностью 250 Вт и производительностью 1080 литров в час. Насос предназначен для подкачки воды из колодцев, скважин в места, где отсутствует водопроводная система (например, на дачу). Перекачивание воды осуществляется посредством специального вибратора. Насос поднимает воду на высоту до 60 метров.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационный
Тип выключателя
механический
Мощность
300
Высота подъема
60
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
3/4 "
Диаметр насоса
98
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
40°C
Развернуть
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
18
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Вибрационный насос для колодца PATRIOT VP-10В 315302481 — это агрегат мощностью 250 Вт и производительностью 1080 литров в час. Насос предназначен для подкачки воды из колодцев, скважин в места, где отсутствует водопроводная система (например, на дачу). Перекачивание воды осуществляется посредством специального вибратора. Насос поднимает воду на высоту до 60 метров.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Насос вибрационный Patriot VP 10В 315302481 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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