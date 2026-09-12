Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
650 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658297
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
650 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
16
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6
Описание товара Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех
Дренажный насос для грязной воды СИБРТЕХ СДН650-35 97264 имеет высокую производительность. Используется для поливочных работ, откачки воды из помещений, перекачивания жидких бытовых отходов и сточной воды. Корпус изготовлен из пластика и обладает износостойкостью. Для удобного использования предусмотрена специальная ручка.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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Бренд
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
650 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
16
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Дренажный насос для грязной воды СИБРТЕХ СДН650-35 97264 имеет высокую производительность. Используется для поливочных работ, откачки воды из помещений, перекачивания жидких бытовых отходов и сточной воды. Корпус изготовлен из пластика и обладает износостойкостью. Для удобного использования предусмотрена специальная ручка.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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