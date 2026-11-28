Насос фонтанный FNP18-14, 18 Вт, подъем 1,4 м, 750 л/ч, колокольчик/каскад Denzel
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Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб.
В наличии
Код товара: 649318
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х11
Вес, кг.
1.7
Описание товара Насос фонтанный FNP18-14, 18 Вт, подъем 1,4 м, 750 л/ч, колокольчик/каскад Denzel
Фонтанный насос Denzel FNP18-14 99030 мощностью 18 Вт, с насадками колокольчик/каскад, перекачивает 750 л воды в час и обеспечивает максимальную высоту подъема 1.4 м. Позволяет создать декоративный фонтан, украсив водоем и оживив ландшафт дачного участка. Установив одну из двух входящих в комплект насадок, можно получить наиболее подходящий тип струи: в виде колокольчика или каскада.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
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Фонтанный насос Denzel FNP18-14 99030 мощностью 18 Вт, с насадками колокольчик/каскад, перекачивает 750 л воды в час и обеспечивает максимальную высоту подъема 1.4 м. Позволяет создать декоративный фонтан, украсив водоем и оживив ландшафт дачного участка. Установив одну из двух входящих в комплект насадок, можно получить наиболее подходящий тип струи: в виде колокольчика или каскада.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Насос фонтанный FNP18-14, 18 Вт, подъем 1,4 м, 750 л/ч, колокольчик/каскад Denzel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос фонтанный FNP18-14, 18 Вт, подъем 1,4 м, 750 л/ч, колокольчик/каскад Denzel