Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
28 Вт
Высота подъема
1
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1/2 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб.
В наличии
Код товара: 603749
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 130 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
28 Вт
Высота подъема
1
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1/2 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
20
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х11
Вес, кг.
4
Описание товара Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды
Фонтанный насос Зубр ЗНФЧ-20-1.6 предназначен для декорирования садового пруда. Максимальная глубина установки насоса составляет 3 метра. В комплект поставки входят две насадки: каскад 70 см, колокольчик 50 см. В конструкции установлен губчатый фильтр, который предотвращает попадание твердых частиц внутрь механизма. Благодаря двум присоскам, насос надежно крепится к плиточному или пластиковому дну водоема. Модель не подходит для организации водопада.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: фонтанный, 3 м, для чистой воды, центробежный, механический, для чистой воды, фонтанный, центробежный, механический, 3 м, для чистой воды, Насос погружной
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитДренажный насос для чистой воды СДН300-5, 300 Вт, напор 6,5м, 65...
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитСадовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97241, СПН370-Ч, 370 Вт, нап...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитНасос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитСадовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97242, СПН450-Ч, 450 Вт, нап...
-
В наличииЦена 2 840 руб. 4 280 руб.710 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитНасос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-23-1.9-C
-
В наличииЦена 2 920 руб. 3 713 руб.730 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-400
-
В наличииЦена 2 990 руб. 4 430 руб.748 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитДренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, ...
-
В наличииЦена 3 210 руб. 4 113 руб.803 руб. в СплитНасос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1...
-
В наличииЦена 3 460 руб. 4 988 руб.865 руб. в СплитНасос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитДренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор...
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
28 Вт
Высота подъема
1
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1/2 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
20
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Фонтанный насос Зубр ЗНФЧ-20-1.6 предназначен для декорирования садового пруда. Максимальная глубина установки насоса составляет 3 метра. В комплект поставки входят две насадки: каскад 70 см, колокольчик 50 см. В конструкции установлен губчатый фильтр, который предотвращает попадание твердых частиц внутрь механизма. Благодаря двум присоскам, насос надежно крепится к плиточному или пластиковому дну водоема. Модель не подходит для организации водопада.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: фонтанный, 3 м, для чистой воды, центробежный, механический, для чистой воды, фонтанный, центробежный, механический, 3 м, для чистой воды, Насос погружной
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: фонтанный, 3 м, для чистой воды, центробежный, механический, для чистой воды, фонтанный, центробежный, механический, 3 м, для чистой воды, Насос погружной
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - данный товар вы можете купить по цене 2130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды