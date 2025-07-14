Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402
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Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1200
Глубина погружения
8
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%9 020 руб. 11 875 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345669
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1200
Глубина погружения
8
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
37
Ширина, см
22.7
Высота, см
40.1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
39х22х21
Вес, кг.
5.2
Описание товара Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402
Фекальный насос Фекальник 330/12 сильно загрязненной воды из септиков, сточных колодцев, с содержанием органических частиц размером до 32 мм. Насос оснащен универсальным переходником под разные диаметры шлангов. Фекальник 330/12 имеет высокую скорость подачи воды и компактный размер. Корпус насоса выполнен из высокопрочного пластика.
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1200
Глубина погружения
8
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
37
Ширина, см
22.7
Высота, см
40.1
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Страна производитель
Россия
Фекальный насос Фекальник 330/12 сильно загрязненной воды из септиков, сточных колодцев, с содержанием органических частиц размером до 32 мм. Насос оснащен универсальным переходником под разные диаметры шлангов. Фекальник 330/12 имеет высокую скорость подачи воды и компактный размер. Корпус насоса выполнен из высокопрочного пластика.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 30 м, Джилекс
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: фекальный, 8 м, для грязной воды, центробежный, поплавковый, для грязной воды, центробежный, поплавковый, 8 м, для грязной воды, для грязной воды, Насос погружной
Достоинства:
Комментарий:
почему джиликс , преведущий тоже был этой же марки только модель послабее, прослужил лет 8 не вынимая с септика, надеюсь и это прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Насос хороший, и особенно удобен способ крепления переходника со шлангом к насосу - с накидной пластиковой гайкой. В ранних версиях надо было сначала прикрутить переходник, а потом к нему шланг на хомуте. И неплохо было бы ещё в комплекте давать прямой переходник, а не угловой - ниже риск засорения на повороте.
Достоинства:
Комментарий:
насос фекальный 1200 ватт. у меня второй такой уже. первый проработал 6 лет, откачивал каждые 2 дня при срабатывании поплавка, стало срабатывать узо, без узо еще работает, поэтому взял новый такой же. раз в год откачивал полностью септик вместе с туалетной бумагой на 60 метров в лес. за эти деньги по моему лучший фекальник. новый насос поставил, узо срабатывать перестало. все хорошо работает.
Достоинства:
Комментарий:
Насос беру второй раз для работы. Первый отработал 4 года.
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Отзывы о товаре Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402
Достоинства:
Комментарий:
почему джиликс , преведущий тоже был этой же марки только модель послабее, прослужил лет 8 не вынимая с септика, надеюсь и это прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Насос хороший, и особенно удобен способ крепления переходника со шлангом к насосу - с накидной пластиковой гайкой. В ранних версиях надо было сначала прикрутить переходник, а потом к нему шланг на хомуте. И неплохо было бы ещё в комплекте давать прямой переходник, а не угловой - ниже риск засорения на повороте.
Достоинства:
Комментарий:
насос фекальный 1200 ватт. у меня второй такой уже. первый проработал 6 лет, откачивал каждые 2 дня при срабатывании поплавка, стало срабатывать узо, без узо еще работает, поэтому взял новый такой же. раз в год откачивал полностью септик вместе с туалетной бумагой на 60 метров в лес. за эти деньги по моему лучший фекальник. новый насос поставил, узо срабатывать перестало. все хорошо работает.
Достоинства:
Комментарий:
Насос беру второй раз для работы. Первый отработал 4 года.