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Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402

4 Отзывы
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Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 1
Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 2
Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 3
Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 4
Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 5
Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 6
Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 7
Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 8
Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 9
Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1200
Глубина погружения
8
Качество воды
грязная
  • Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 1
  • Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 2
  • Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 3
  • Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 4
  • Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 5
  • Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 6
  • Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 7
  • Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 8
  • Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 9
  • Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
9 020 руб.  11 875 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345669
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1200
Глубина погружения
8
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
37
Ширина, см
22.7
Высота, см
40.1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
39х22х21
Вес, кг.
5.2

Описание товара Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402

Фекальный насос Фекальник 330/12 сильно загрязненной воды из септиков, сточных колодцев, с содержанием органических частиц размером до 32 мм. Насос оснащен универсальным переходником под разные диаметры шлангов. Фекальник 330/12 имеет высокую скорость подачи воды и компактный размер. Корпус насоса выполнен из высокопрочного пластика.

Отзывы о товаре Насос фекальный Джилекс Фекальный 330/12 5402

Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Дамир А.

Достоинства:


Комментарий:
почему джиликс , преведущий тоже был этой же марки только модель послабее, прослужил лет 8 не вынимая с септика, надеюсь и это прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Константин Н.

Достоинства:


Комментарий:
Насос хороший, и особенно удобен способ крепления переходника со шлангом к насосу - с накидной пластиковой гайкой. В ранних версиях надо было сначала прикрутить переходник, а потом к нему шланг на хомуте. И неплохо было бы ещё в комплекте давать прямой переходник, а не угловой - ниже риск засорения на повороте.
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
насос фекальный 1200 ватт. у меня второй такой уже. первый проработал 6 лет, откачивал каждые 2 дня при срабатывании поплавка, стало срабатывать узо, без узо еще работает, поэтому взял новый такой же. раз в год откачивал полностью септик вместе с туалетной бумагой на 60 метров в лес. за эти деньги по моему лучший фекальник. новый насос поставил, узо срабатывать перестало. все хорошо работает.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Насос беру второй раз для работы. Первый отработал 4 года.



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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1200
Глубина погружения
8
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
37
Ширина, см
22.7
Высота, см
40.1
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Фекальный насос Фекальник 330/12 сильно загрязненной воды из септиков, сточных колодцев, с содержанием органических частиц размером до 32 мм. Насос оснащен универсальным переходником под разные диаметры шлангов. Фекальник 330/12 имеет высокую скорость подачи воды и компактный размер. Корпус насоса выполнен из высокопрочного пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Дамир А.

Достоинства:


Комментарий:
почему джиликс , преведущий тоже был этой же марки только модель послабее, прослужил лет 8 не вынимая с септика, надеюсь и это прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Константин Н.

Достоинства:


Комментарий:
Насос хороший, и особенно удобен способ крепления переходника со шлангом к насосу - с накидной пластиковой гайкой. В ранних версиях надо было сначала прикрутить переходник, а потом к нему шланг на хомуте. И неплохо было бы ещё в комплекте давать прямой переходник, а не угловой - ниже риск засорения на повороте.
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
насос фекальный 1200 ватт. у меня второй такой уже. первый проработал 6 лет, откачивал каждые 2 дня при срабатывании поплавка, стало срабатывать узо, без узо еще работает, поэтому взял новый такой же. раз в год откачивал полностью септик вместе с туалетной бумагой на 60 метров в лес. за эти деньги по моему лучший фекальник. новый насос поставил, узо срабатывать перестало. все хорошо работает.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Насос беру второй раз для работы. Первый отработал 4 года.


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