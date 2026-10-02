Насос фекальный Зубр НПФ-450
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Характеристики
Описание товара Насос фекальный Зубр НПФ-450
Фекальный погружной насос Зубр НПФ-450 отличается простой и надежной конструкцией. Используется для откачивания воды из выгребных ям, котлованов, сильно загрязненных септиков и подвалов. В состоянии пропускать твердые частицы диаметром до 25 мм. Предусмотрен внешний поплавковый выключатель. Модель может быть использована в агрессивной среде. Поплавковый выключатель - автоматическая работа; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Прочный корпус из нержавеющей стали и чугуна; Клапан, защищающий от образования воздушных пробок в рабочей полости; Регулировка уровня включения и выключения фекального погружного насоса Зубр НПФ-450. Насос; Штуцер выходной; Руководство по эксплуатации.
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Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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