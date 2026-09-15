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Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40

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Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 - фото 1
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 - фото 2
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 - фото 3
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 - фото 4
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 - фото 5
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 - фото 6
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 - фото 7
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 - фото 8
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Тип выключателя
механический
Мощность
550
Высота подъема
40
Глубина погружения
70
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Диаметр насоса
75
Качество воды
чистая
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 - фото 1
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 - фото 2
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 - фото 3
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 - фото 4
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 - фото 5
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 - фото 6
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 - фото 7
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 - фото 8
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603775
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40
9 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Тип выключателя
механический
Мощность
550
Высота подъема
40
Глубина погружения
70
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Диаметр насоса
75
Забор воды
центральный
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
7.5
Высота, см
87
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х17х11
Вес, кг.
10.4

Описание товара Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40

Эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду Применение Для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и огранизации полива в саду и огороде

Отзывы о товаре Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Тип выключателя
механический
Мощность
550
Высота подъема
40
Глубина погружения
70
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Диаметр насоса
75
Забор воды
центральный
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
7.5
Высота, см
87
Страна производитель
Китай
Описание
Эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду Применение Для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и огранизации полива в саду и огороде
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40 - стоимость товара 9590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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