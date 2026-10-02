Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-1000-С
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Характеристики
Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-1000-С
Погружной дренажный насос для чистой воды ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ НПЧ-Т5-1000-С предназначен для автоматического перекачивания воды из емкости и подачи на высоту. За счет трехступенчатого нагнетательного механизма обеспечивается мощный напор и подъем воды до 40 метров . Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы . Поплавковый выключатель способен эффективно решить проблему "сухого хода" . Поддержание заданного уровня воды; Автоматическое включение/выключение; Стальной корпус; Износостойкая крыльчатка гарантирует тихую и бесперебойную работу; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества; Кабель длиной 15 м может использоваться даже на большой глубине; Высококачественные уплотнения производства Тайвань для длительного срока службы; Регулировка уровня включения и выключения ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ НПЧ-Т5-1000-С. Насос; Инструкция по безопасности; Руководство по эксплуатации; Коробка.
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