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Насос дренажный DEKO DWP-750P (поплавок, 220В) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос дренажный DEKO DWP-750P (поплавок, 220В)

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Насос дренажный DEKO DWP-750P (поплавок, 220В) - фото 1
Насос дренажный DEKO DWP-750P (поплавок, 220В) - фото 2
Насос дренажный DEKO DWP-750P (поплавок, 220В) - фото 3
Насос дренажный DEKO DWP-750P (поплавок, 220В) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
  • Насос дренажный DEKO DWP-750P (поплавок, 220В) - фото 1
  • Насос дренажный DEKO DWP-750P (поплавок, 220В) - фото 2
  • Насос дренажный DEKO DWP-750P (поплавок, 220В) - фото 3
  • Насос дренажный DEKO DWP-750P (поплавок, 220В) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
3 010 руб.  4 103 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568560
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Насос погружной
Размеры в упаковке, см
34х22х17
Вес, кг.
4.48

Описание товара Насос дренажный DEKO DWP-750P (поплавок, 220В)

Электрический погружной дренажный насос DEKO DWP-750P предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, отвода фильтрационных, отработанных, загрязненных жидкостей из сточных канав и бассейнов, применяется в бытовых и промышленных целях, для орошения огородов и садов, подачи воды из колодцев, открытых водоемов и др. источников.

Отзывы о товаре Насос дренажный DEKO DWP-750P (поплавок, 220В)




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Насос погружной
Описание
Электрический погружной дренажный насос DEKO DWP-750P предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, отвода фильтрационных, отработанных, загрязненных жидкостей из сточных канав и бассейнов, применяется в бытовых и промышленных целях, для орошения огородов и садов, подачи воды из колодцев, открытых водоемов и др. источников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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