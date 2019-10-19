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Дренажный насос Вихрь ДН-900

(1)
Артикул: 35454
Дренажный насос Вихрь ДН-900
3 790 руб. 

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Артикул: 35454
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараНасосы
Тип выключателяпоплавковый
Тип погружного насосадренажный
Минимальная температура окружающей среды1°C
Глубина погружения под зеркало воды8 м
Качество водыгрязная
Максимальная температура воды35°C
Максимальный напор8 м
Минимальная температура воды1°C
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность900 Вт
Пропускная способность15.5 куб.м/час
Размер фильтруемых частиц35 мм
Режущая насадканет
Длина, см37
Ширина, см22
Высота, см16
Вес, кг5.7
Тип насоса - дренажный. Для грязной воды. Пропускная способность - 15.5 куб.м/час


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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19.10.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Мощный. Тихий. Встроенный поплавковый выключатель. Размер пропускаемых частиц 35 мм. Низкая цена.

Комментарий:
Покупал насос для откачки воды из сливной ямы по весне. Чтобы не покупать шланг, по знакомым нашел старый пожарный рукав диаметром 51 мм. Присоединял рукав к насосу обычным хомутом,на фото видно. Используя такой рукав, можно добиться максимальной производительности от насоса. Насос очень мощный, выкачивает всё: небольшие камни, ил. При этом насос работает тихо. Буду надеяться, что прослужить долго, при нечастом использовании.

Самовывоз невозможен
Дренажный насос Вихрь ДН-900 - этот товар вы можете купить по цене 3790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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