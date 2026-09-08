Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
вертикальный, погружной
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
250
Высота подъема
6
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%4 030 руб. 4 828 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 142665
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
вертикальный, погружной
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
250
Высота подъема
6
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
32
Ширина, см
17
Высота, см
37.7
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х19х17
Вес, кг.
3.63
Описание товара Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6
Фекальный насос Джилекс 140/6 5400 применяется для перекачивания воды с органическими включениями размером до 32 мм из канав и бассейнов. Оснащен поплавковым выключателем, который позволяет избежать "сухого хода". Производительность составляет до 140 л/мин.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 30 м, Джилекс
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
вертикальный, погружной
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
250
Высота подъема
6
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
32
Ширина, см
17
Высота, см
37.7
Страна производитель
Россия
Фекальный насос Джилекс 140/6 5400 применяется для перекачивания воды с органическими включениями размером до 32 мм из канав и бассейнов. Оснащен поплавковым выключателем, который позволяет избежать "сухого хода". Производительность составляет до 140 л/мин.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 30 м, Джилекс
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 30 м, Джилекс
Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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