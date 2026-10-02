Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4
Фонтанный насос Зубр ЗНФГ-50-3.4 рекомендуется для работы с чистой или загрязненной водой, диаметр твердых включений в которой не должен превышать 15 мм. Максимальная глубина установки насоса составляет 3 метра. В комплект поставки входят четыре насадки для получения различных типов струи. В конструкции предусмотрен губчатый фильтр, который предотвращает попадание твердых частиц внутрь механизма. Благодаря двум присоскам насос надежно крепится к плиточному или пластиковому дну водоема. Агрегат предназначен для украшения или декорирования пруда, искусственного водоема. Модель подойдет и для создания водопада. Предназначен для украшения водоемов фонтаном с различными типами струй или водопадом; Может использоваться для перекачки чистой и загрязненной воды из водоемов с учетом технических характеристик модели; Плавная регулировка струи и легкая смена типа фонтана; Удлинительная трубка в комплекте позволяет отрегулировать высоту основания фонтана; Конструкция не требует обслуживания, кроме периодической промывки фильтра; Соединительный штуцер 1"; Четыре формы фонтанной струи: большой и малый каскады, гейзер, колокольчик; Возможность организации водопада; Идеально подходит для небольших и средних прудов. Насадки: большой и малый каскады (120-150 см), гейзер (25-40 см), колокольчик (45-75 см); Инструкция; Упаковка.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: фонтанный, 3 м, для грязной воды, центробежный, для грязной воды, фонтанный, центробежный, 3 м, для грязной воды, для грязной воды, Насос погружной
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитДренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97...
-
В наличииЦена 4 710 руб. 6 113 руб.1178 руб. в СплитНасос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1...
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитСкважинный насос MTX 99502, DW-3,5-90S, винтовой, диаметр 3,5", ...
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитСкважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3", ...
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитФекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч
-
В наличииЦена 4 970 руб. 5 888 руб.1243 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900
-
В наличииЦена 5 000 руб. 6 308 руб.1250 руб. в СплитНасос дренажный Makita PF0300
-
В наличииЦена 5 130 руб. 5 738 руб.1283 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПГ-Т7-400
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитНасос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226)
-
В наличииЦена 5 270 руб.1318 руб. в СплитДренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel ...
-
В наличииЦена 5 410 руб.1353 руб. в СплитНасос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600
-
В наличииЦена 5 440 руб. 5 738 руб.1360 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-400
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: фонтанный, 3 м, для грязной воды, центробежный, для грязной воды, фонтанный, центробежный, 3 м, для грязной воды, для грязной воды, Насос погружной
Отзывы о товаре Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4