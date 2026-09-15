Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Мощность
1100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 270 руб.
В наличии
Код товара: 658286
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5 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Мощность
1100
Ширина, см
24
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6
Описание товара Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224)
Дренажный насос Denzel DP1100X 97224 мощностью 1100 Вт и производительностью 15500 л/ч, с высотой подъема 11 м, используется для организации системы водоснабжения и полива. Также обеспечивает эффективное отведение грязной воды с содержанием частиц до 35 мм из подвалов и резервуаров.
Преимущества
- Простая установка — насос опускается в колодец в вертикальном положении с помощью троса на глубину до 7 м.
- Автономная работа — поплавковый выключатель останавливает двигатель при падении уровня воды ниже допустимого, исключая работу на сухом ходу.
- Надежная конструкция — прочный корпус, вал из нержавеющей стали и торцевое уплотнение из карбида кремния рассчитаны на длительное использование.
- Водонепроницаемость — насос имеет степень защиты IPX8, что исключает попадание воды на электронные компоненты.
- Быстрая подготовка к работе — благодаря штуцеру G1 1/2, G1, 1 1/4 и 1 дюйм шланг подключается без переходника.
- Компактность — насос небольшого размера можно погружать в узкие колодцы.
- Длина кабеля 10 м — устройство можно погружать на большую глубину и подключать к розетке без удлинителя.
- Удобная транспортировка и погружение — в верхней части корпуса имеется эргономичная ручка.
- Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: дренажный, центробежный, дренажные насосы, центробежный, Насос погружной
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Мощность
1100
Ширина, см
24
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Дренажный насос Denzel DP1100X 97224 мощностью 1100 Вт и производительностью 15500 л/ч, с высотой подъема 11 м, используется для организации системы водоснабжения и полива. Также обеспечивает эффективное отведение грязной воды с содержанием частиц до 35 мм из подвалов и резервуаров.
Преимущества
- Простая установка — насос опускается в колодец в вертикальном положении с помощью троса на глубину до 7 м.
- Автономная работа — поплавковый выключатель останавливает двигатель при падении уровня воды ниже допустимого, исключая работу на сухом ходу.
- Надежная конструкция — прочный корпус, вал из нержавеющей стали и торцевое уплотнение из карбида кремния рассчитаны на длительное использование.
- Водонепроницаемость — насос имеет степень защиты IPX8, что исключает попадание воды на электронные компоненты.
- Быстрая подготовка к работе — благодаря штуцеру G1 1/2, G1, 1 1/4 и 1 дюйм шланг подключается без переходника.
- Компактность — насос небольшого размера можно погружать в узкие колодцы.
- Длина кабеля 10 м — устройство можно погружать на большую глубину и подключать к розетке без удлинителя.
- Удобная транспортировка и погружение — в верхней части корпуса имеется эргономичная ручка.
- Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: дренажный, центробежный, дренажные насосы, центробежный, Насос погружной
Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - по цене 5270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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