Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
799
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 274014
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
5 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
799
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
29
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х18
Вес, кг.
7.97
Описание товара Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226)
Насос дренажный предназначен для откачивания сточных вод из затопленных подвальных помещений. Применяется для перекачивания жидкостей, содержащих твердые и сбитые в комки мягкие включения. Может использоваться для орошения огородов и садов, а также для подачи воды из колодцев, открытых водоемов и других источников.
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Бренд
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
799
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
29
Развернуть
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Насос дренажный предназначен для откачивания сточных вод из затопленных подвальных помещений. Применяется для перекачивания жидкостей, содержащих твердые и сбитые в комки мягкие включения. Может использоваться для орошения огородов и садов, а также для подачи воды из колодцев, открытых водоемов и других источников.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: дренажный, 7 м, для грязной воды, дренажные насосы, 7 м, для грязной воды, для грязной воды, для грязной воды, Насос погружной
Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5210 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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