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Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226)

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Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - фото 1
Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - фото 2
Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - фото 3
Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - фото 4
Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - фото 5
Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - фото 6
Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - фото 7
Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - фото 8
Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
799
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Качество воды
грязная
  • Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - фото 1
  • Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - фото 2
  • Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - фото 3
  • Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - фото 4
  • Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - фото 5
  • Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - фото 6
  • Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - фото 7
  • Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - фото 8
  • Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 274014
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226)
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
799
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
29
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х18
Вес, кг.
7.97

Описание товара Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226)

Насос дренажный предназначен для откачивания сточных вод из затопленных подвальных помещений. Применяется для перекачивания жидкостей, содержащих твердые и сбитые в комки мягкие включения. Может использоваться для орошения огородов и садов, а также для подачи воды из колодцев, открытых водоемов и других источников.

Отзывы о товаре Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
799
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
29
Развернуть
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Описание
Насос дренажный предназначен для откачивания сточных вод из затопленных подвальных помещений. Применяется для перекачивания жидкостей, содержащих твердые и сбитые в комки мягкие включения. Может использоваться для орошения огородов и садов, а также для подачи воды из колодцев, открытых водоемов и других источников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос дренажный Denzel DPX800 X-Pro 97226 (97226) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5210 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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