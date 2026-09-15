Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Мощность
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб.
В наличии
Код товара: 658289
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Мощность
600
Ширина, см
22
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6
Описание товара Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220)
Дренажный насос Denzel DP600X 97220 мощностью 600 Вт и производительностью 8500 л/ч обеспечивает высоту подъема 7,5 м и подходит для откачки грязной воды с включениями диаметром до 5 мм из резервуаров, подвалов, погребов, канав. Используется также для подачи чистой воды из колодцев и организации систем полива.
Преимущества
- Простой монтаж — насос устанавливается при помощи троса в вертикальном положении на глубину до 7 м
- Автономность — поплавковый выключатель останавливает насос при падении уровня воды ниже 11 мм.
- Быстрая подготовка к работе — универсальный патрубок 1/4" и 1" позволяет подключать шланг без переходника.
- Надежность и долговечность — корпус и вал изготовлены из нержавеющей стали.
- Электробезопасность — электронные компоненты надежно защищены от попадания воды.
- Длина сетевого кабеля 10 м — насос можно подключить к электророзетке без удлинителя.
- Эргономичность — насос легко транспортировать и опускать благодаря небольшому весу и ручке на корпусе.
- Гарантия 3 года — высокое качество устройства подтверждено производителем.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: дренажный, центробежный, дренажные насосы, центробежный, Насос погружной
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Мощность
600
Ширина, см
22
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Дренажный насос Denzel DP600X 97220 мощностью 600 Вт и производительностью 8500 л/ч обеспечивает высоту подъема 7,5 м и подходит для откачки грязной воды с включениями диаметром до 5 мм из резервуаров, подвалов, погребов, канав. Используется также для подачи чистой воды из колодцев и организации систем полива.
Преимущества
- Простой монтаж — насос устанавливается при помощи троса в вертикальном положении на глубину до 7 м
- Автономность — поплавковый выключатель останавливает насос при падении уровня воды ниже 11 мм.
- Быстрая подготовка к работе — универсальный патрубок 1/4" и 1" позволяет подключать шланг без переходника.
- Надежность и долговечность — корпус и вал изготовлены из нержавеющей стали.
- Электробезопасность — электронные компоненты надежно защищены от попадания воды.
- Длина сетевого кабеля 10 м — насос можно подключить к электророзетке без удлинителя.
- Эргономичность — насос легко транспортировать и опускать благодаря небольшому весу и ручке на корпусе.
- Гарантия 3 года — высокое качество устройства подтверждено производителем.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: дренажный, центробежный, дренажные насосы, центробежный, Насос погружной
Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - стоимость товара 5720 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220)