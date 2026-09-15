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Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220)

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Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 1
Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 2
Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 3
Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 4
Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 5
Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 6
Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 7
Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 8
Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 9
Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 10
Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Мощность
600
  • Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 1
  • Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 2
  • Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 3
  • Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 4
  • Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 5
  • Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 6
  • Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 7
  • Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 8
  • Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 9
  • Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 10
  • Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658289
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220)
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Мощность
600
Ширина, см
22
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6

Описание товара Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220)

Дренажный насос Denzel DP600X 97220 мощностью 600 Вт и производительностью 8500 л/ч обеспечивает высоту подъема 7,5 м и подходит для откачки грязной воды с включениями диаметром до 5 мм из резервуаров, подвалов, погребов, канав. Используется также для подачи чистой воды из колодцев и организации систем полива.

Преимущества

  • Простой монтаж — насос устанавливается при помощи троса в вертикальном положении на глубину до 7 м
  • Автономность — поплавковый выключатель останавливает насос при падении уровня воды ниже 11 мм.
  • Быстрая подготовка к работе — универсальный патрубок 1/4" и 1" позволяет подключать шланг без переходника.
  • Надежность и долговечность — корпус и вал изготовлены из нержавеющей стали.
  • Электробезопасность — электронные компоненты надежно защищены от попадания воды.
  • Длина сетевого кабеля 10 м — насос можно подключить к электророзетке без удлинителя.
  • Эргономичность — насос легко транспортировать и опускать благодаря небольшому весу и ручке на корпусе.
  • Гарантия 3 года — высокое качество устройства подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Мощность
600
Ширина, см
22
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Описание

Дренажный насос Denzel DP600X 97220 мощностью 600 Вт и производительностью 8500 л/ч обеспечивает высоту подъема 7,5 м и подходит для откачки грязной воды с включениями диаметром до 5 мм из резервуаров, подвалов, погребов, канав. Используется также для подачи чистой воды из колодцев и организации систем полива.

Преимущества

  • Простой монтаж — насос устанавливается при помощи троса в вертикальном положении на глубину до 7 м
  • Автономность — поплавковый выключатель останавливает насос при падении уровня воды ниже 11 мм.
  • Быстрая подготовка к работе — универсальный патрубок 1/4" и 1" позволяет подключать шланг без переходника.
  • Надежность и долговечность — корпус и вал изготовлены из нержавеющей стали.
  • Электробезопасность — электронные компоненты надежно защищены от попадания воды.
  • Длина сетевого кабеля 10 м — насос можно подключить к электророзетке без удлинителя.
  • Эргономичность — насос легко транспортировать и опускать благодаря небольшому весу и ручке на корпусе.
  • Гарантия 3 года — высокое качество устройства подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дренажный насос DP600X, 600 Вт, подъем 7,5 м, 8500 л/ч Denzel (97220) - стоимость товара 5720 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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