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Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С

4 Отзывы
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Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С - фото 1
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С - фото 2
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С - фото 3
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С - фото 4
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С - фото 5
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С - фото 6
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С - фото 7
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1100 Вт
Высота подъема
9
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Качество воды
грязная
  • Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С - фото 1
  • Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С - фото 2
  • Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С - фото 3
  • Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С - фото 4
  • Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С - фото 5
  • Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С - фото 6
  • Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С - фото 7
  • Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603765
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С
5 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1100 Вт
Высота подъема
9
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
37
Высота, см
16.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х21х15
Вес, кг.
6.2

Описание товара Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С

Дренажный насос для грязной воды ЗУБР НПГ-М3-1100-С применяется для перекачки загрязненных жидкостей с содержанием твердых частиц диаметром до 35 мм. Надежность. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и пластика, благодаря чему отличается прочностью и устойчивостью к воздействию коррозии. Для защиты от работы вхолостую предусмотрен внешний поплавковый механизм, который отключает и включает насос в зависимости от уровня воды. Способен поднимать воду на высоту до 9.5 м, что говорит о высокой производительности. Особенности: Удобная транспортировка. На корпусе предусмотрены углубления для удобства переноски агрегата. Автоматический контроль за уровнем воды. В конструкции ЗУБР НПГ-М3-1100-С предусмотрен поплавковый выключатель, который включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком уровне воды. Универсальное соединение. Патрубок универсального размера для подсоединения шлангов различных типов. Преимущества: Небольшие габариты - компактная установка Двигатель с медной обмоткой имеет увеличенный ресурс, позволяющий использовать изделие в интенсивном режиме более 5 лет Термопредохранитель для защиты от перегрева Износостойкая рабочая крыльчатка гарантирует тихую и бесперебойную работу Кабель длиной 10 м может использоваться даже на большой глубине Высокая производительность Автоматический контроль уровня воды Простота обслуживания Высокая степень защиты от пыли и влаги - IP68

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С

Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
купили на замену сгоревшему насосу для откачки воды из подвала, со своей задачей справляется хорошо, главное, чтобы хорошо послужил.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо забрал не проверял надеюсь всё работать будет как надо
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший насос. качает хорошо из колодца.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Aleksey V.

Достоинства:


Комментарий:
Немного напор не соответсвует, за 21 сек набрал 10 л ведро



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1100 Вт
Высота подъема
9
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
37
Высота, см
16.5
Страна производитель
Китай
Описание
Дренажный насос для грязной воды ЗУБР НПГ-М3-1100-С применяется для перекачки загрязненных жидкостей с содержанием твердых частиц диаметром до 35 мм. Надежность. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и пластика, благодаря чему отличается прочностью и устойчивостью к воздействию коррозии. Для защиты от работы вхолостую предусмотрен внешний поплавковый механизм, который отключает и включает насос в зависимости от уровня воды. Способен поднимать воду на высоту до 9.5 м, что говорит о высокой производительности. Особенности: Удобная транспортировка. На корпусе предусмотрены углубления для удобства переноски агрегата. Автоматический контроль за уровнем воды. В конструкции ЗУБР НПГ-М3-1100-С предусмотрен поплавковый выключатель, который включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком уровне воды. Универсальное соединение. Патрубок универсального размера для подсоединения шлангов различных типов. Преимущества: Небольшие габариты - компактная установка Двигатель с медной обмоткой имеет увеличенный ресурс, позволяющий использовать изделие в интенсивном режиме более 5 лет Термопредохранитель для защиты от перегрева Износостойкая рабочая крыльчатка гарантирует тихую и бесперебойную работу Кабель длиной 10 м может использоваться даже на большой глубине Высокая производительность Автоматический контроль уровня воды Простота обслуживания Высокая степень защиты от пыли и влаги - IP68
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
купили на замену сгоревшему насосу для откачки воды из подвала, со своей задачей справляется хорошо, главное, чтобы хорошо послужил.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо забрал не проверял надеюсь всё работать будет как надо
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший насос. качает хорошо из колодца.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Aleksey V.

Достоинства:


Комментарий:
Немного напор не соответсвует, за 21 сек набрал 10 л ведро


Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С - купить по цене 5890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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