Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 800Вт НПЦ-М1-800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насосная станция
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
800 Вт
Высота подъема
40
Глубина погружения
0
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 658401
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насосная станция
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
800 Вт
Высота подъема
40
Глубина погружения
0
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
75
Забор воды
верхний
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
40
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х18
Вес, кг.
6.95
Описание товара Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 800Вт НПЦ-М1-800
Поверхностный насос ЗУБР НПЦ-М1-800 предназначен для перекачивания воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды из колодца и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Предусмотрена металлическая ручка для удобного перемещения. Надежность. Корпус из пластика не подвергается коррозии. Жесткое основание обеспечивает устойчивость насоса во время работы. Сливное отверстие с пробкой позволяет легко слить воду перед хранением.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Насосная станция
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
800 Вт
Высота подъема
40
Глубина погружения
0
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
75
Забор воды
верхний
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
40
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Поверхностный насос ЗУБР НПЦ-М1-800 предназначен для перекачивания воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды из колодца и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Предусмотрена металлическая ручка для удобного перемещения. Надежность. Корпус из пластика не подвергается коррозии. Жесткое основание обеспечивает устойчивость насоса во время работы. Сливное отверстие с пробкой позволяет легко слить воду перед хранением.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 800Вт НПЦ-М1-800 - данный товар вы можете купить по цене 5810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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