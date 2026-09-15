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Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227)

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Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 1
Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 2
Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 3
Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 4
Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 5
Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 6
Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 7
Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 8
Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 9
Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 10
Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 11
Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 12
Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 13
Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 14
Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 15
Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 16
Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 17
Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 18
Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 19
Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежная
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
950 Вт
Высота подъема
8.5
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 1
  • Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 2
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  • Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 6
  • Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 7
  • Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 8
  • Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 9
  • Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 10
  • Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 11
  • Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 12
  • Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 13
  • Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 14
  • Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 15
  • Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 16
  • Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 17
  • Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 18
  • Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 19
  • Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 900 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658294
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227)
5 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежная
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
950 Вт
Высота подъема
8.5
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
18
Высота, см
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6

Описание товара Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227)

Погружной насос Denzel DPХ950 950 Вт пригодится для организации систем водоснабжения и орошения. Также используется для откачивания грязной воды с частицами до 35 мм из помещений, канав или колодцев. Быстро справляется с осушением благодаря скорости 258 л/мин и напору 8,5 м. Благодаря поплавковой системе исключается работа насоса на сухом ходу. Просто устанавливать - насос опускается на тросе на глубину до 7 м в вертикальном положении. Преимущества: Насос может работать в ручном режиме для откачки воды до остаточного уровня 45 мм. Универсальный патрубок 1/4",1" дюйма позволяет подсоединять шланги различных типов. Высокий ресурс и надежность благодаря прочному пластику, валу из нержавеющей стали и торцевому уплотнению из карбида кремния. Насос подходит для погружения в узкие резервуары благодаря небольшим габаритам. Степень защиты IPX8 - компоненты внутри корпуса изолированы от воды. Благодаря кабелю сети 10 м можно погружать в глубокие колодцы. Насос оснащен ручкой для простоты транспортировки и погружения.

Отзывы о товаре Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежная
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
950 Вт
Высота подъема
8.5
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
18
Высота, см
37
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной насос Denzel DPХ950 950 Вт пригодится для организации систем водоснабжения и орошения. Также используется для откачивания грязной воды с частицами до 35 мм из помещений, канав или колодцев. Быстро справляется с осушением благодаря скорости 258 л/мин и напору 8,5 м. Благодаря поплавковой системе исключается работа насоса на сухом ходу. Просто устанавливать - насос опускается на тросе на глубину до 7 м в вертикальном положении. Преимущества: Насос может работать в ручном режиме для откачки воды до остаточного уровня 45 мм. Универсальный патрубок 1/4",1" дюйма позволяет подсоединять шланги различных типов. Высокий ресурс и надежность благодаря прочному пластику, валу из нержавеющей стали и торцевому уплотнению из карбида кремния. Насос подходит для погружения в узкие резервуары благодаря небольшим габаритам. Степень защиты IPX8 - компоненты внутри корпуса изолированы от воды. Благодаря кабелю сети 10 м можно погружать в глубокие колодцы. Насос оснащен ручкой для простоты транспортировки и погружения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5900 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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