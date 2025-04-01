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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550

6 Отзывы
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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 1
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 2
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 3
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 4
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 5
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 6
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 7
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 8
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 9
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 10
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 11
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 12
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 13
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
550 Вт
Высота подъема
7
Глубина погружения
7
Качество воды
грязная
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 1
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 2
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 3
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 4
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 5
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 6
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 7
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 8
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 9
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 10
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 11
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 12
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 13
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
6 290 руб.  6 550 руб. 
Начислим 101 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347772
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550
6 290 руб. -4%
6 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
550 Вт
Высота подъема
7
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
18
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х18
Вес, кг.
5.49

Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550

Погружной дренажный насос для грязной воды ЗУБР Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - надежный аппарат для организации забора воды с глубины до 7 метров. Модель способна перекачивать чистую воду и воду с повышенным содержанием включений. Имеет ударопрочный корпус и ручку для переноски. Поплавок способен эффективно решить проблему "сухого хода".

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550

Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
хватает его не более чем на год, хороша только цена
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
работает
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Раньше такой брал на 300 Вт, два года как работает. Уже второй меняю с китайского на наш Зубр. Ювл МТБ Зубр, отличная технтка. Зубр вообще подтвердил себя на рыке как надежная и недорогая отечественная техника. Желаю вам процветания ребята!
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2024
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Насос хороший но переходник такое ощущение как будто он изготовлен из остывшего говна! Сломался в первом использовании! Будьте внимательны!
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2023
Андрей Э.

Достоинства:


Комментарий:
Думаю на следующий сезон хватит.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2023
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
при длине шланга 25-30м и перепаде высот 4-5м ~1, 5 куба откачивает



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
550 Вт
Высота подъема
7
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Развернуть
Ширина, см
18
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной дренажный насос для грязной воды ЗУБР Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - надежный аппарат для организации забора воды с глубины до 7 метров. Модель способна перекачивать чистую воду и воду с повышенным содержанием включений. Имеет ударопрочный корпус и ручку для переноски. Поплавок способен эффективно решить проблему "сухого хода".
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
хватает его не более чем на год, хороша только цена
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
работает
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Раньше такой брал на 300 Вт, два года как работает. Уже второй меняю с китайского на наш Зубр. Ювл МТБ Зубр, отличная технтка. Зубр вообще подтвердил себя на рыке как надежная и недорогая отечественная техника. Желаю вам процветания ребята!
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2024
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Насос хороший но переходник такое ощущение как будто он изготовлен из остывшего говна! Сломался в первом использовании! Будьте внимательны!
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2023
Андрей Э.

Достоинства:


Комментарий:
Думаю на следующий сезон хватит.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2023
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
при длине шланга 25-30м и перепаде высот 4-5м ~1, 5 куба откачивает


Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - стоимость товара 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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