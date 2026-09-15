Насо поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт Профессионал НПЦ-Т3-600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
600 Вт
Высота подъема
35
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
В наличии
Код товара: 658408
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
6 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
600 Вт
Высота подъема
35
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
26
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х24
Вес, кг.
7.5
Описание товара Насо поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт Профессионал НПЦ-Т3-600
Поверхностный насос ЗУБР 600 Вт НПЦ-Т3-600 подходит для перекачивания и забора чистой воды. Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки, за счет чего отличается долгим сроком службы. Оснащен ручкой, благодаря чему удобен при транспортировке. Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки.
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Бренд
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
600 Вт
Высота подъема
35
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Развернуть
Ширина, см
26
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Поверхностный насос ЗУБР 600 Вт НПЦ-Т3-600 подходит для перекачивания и забора чистой воды. Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки, за счет чего отличается долгим сроком службы. Оснащен ручкой, благодаря чему удобен при транспортировке. Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки.
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: Насос поверхностный, 8 м, для чистой воды, механический, для чистой воды, самовсасывающий, механический, 8 м, для чистой воды
Насо поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт Профессионал НПЦ-Т3-600 - купить по цене 6990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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