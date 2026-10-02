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Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250

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Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 1
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 2
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 3
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 4
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 5
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 6
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 7
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 8
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 9
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 10
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 11
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
250 Вт
Высота подъема
7
Глубина погружения
5
Качество воды
грязная
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 1
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 2
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 3
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 4
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 5
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 6
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 7
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 8
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 9
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 10
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 11
  • Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
7 200 руб.  9 600 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266937
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250
7 200 руб. -25%
9 600 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
250 Вт
Высота подъема
7
Глубина погружения
5
Забор воды
нижний
Качество воды
грязная
Ширина, см
17
Высота, см
44.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х23х18
Вес, кг.
10

Описание товара Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250

Фекальный погружной насос Зубр НПФ-250 предназначен для откачки грязных и сточных вод с частицами размером до 15 мм. Отличается надежностью и не требует обслуживания. Корпус производится из чугуна и нержавеющей стали. Предусмотрен поплавок и термопредохранитель для защиты от перегрева. Поплавковый выключатель - автоматическая работа; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Прочный корпус из нержавеющей стали и чугуна; Клапан, защищающий от образования воздушных пробок в рабочей полости; Регулировка уровня включения и выключения фекального погружного насоса Зубр НПФ-250. Насос; Штуцер выходной; Руководство по эксплуатации.

Отзывы о товаре Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
250 Вт
Высота подъема
7
Глубина погружения
5
Забор воды
нижний
Качество воды
грязная
Ширина, см
17
Высота, см
44.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Фекальный погружной насос Зубр НПФ-250 предназначен для откачки грязных и сточных вод с частицами размером до 15 мм. Отличается надежностью и не требует обслуживания. Корпус производится из чугуна и нержавеющей стали. Предусмотрен поплавок и термопредохранитель для защиты от перегрева. Поплавковый выключатель - автоматическая работа; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Прочный корпус из нержавеющей стали и чугуна; Клапан, защищающий от образования воздушных пробок в рабочей полости; Регулировка уровня включения и выключения фекального погружного насоса Зубр НПФ-250. Насос; Штуцер выходной; Руководство по эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - по цене 7200 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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