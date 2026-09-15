Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228)
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Характеристики
Описание товара Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228)
Самый мощный насос Denzel DP1400X в линейке 1400 Вт с усиленным импеллером обеспечит качественную систему водоснабжения или орошения. Также его можно использовать для откачки сильно загрязненной воды с твердыми включениями до 40 мм. Эффективность работы благодаря скорости 416 л/мин и напору 11 м. Поплавковая система обеспечивает защиту от сухого хода. Устанавливается в вертикальном положении с помощью троса. Преимущества: Вал и корпус из нержавеющей стали и торцевое уплотнение из карбида кремния обеспечивают надежность и высокий ресурс. Универсальный патрубок 2” дюйма, позволяет подключать шланг без переходника. Насос не опрокинется при низком уровне воды благодаря устойчивому основанию с расширением внизу. Подходит для работы в глубоких и узких резервуарах и колодцах благодаря компактным размерам и возможности погружения на 7 м. Степень защиты IPX8 - тройное манжетное уплотнение вала надежно защищает двигатель от попадания воды. Кабель сети 10 м обеспечивает удобство подключения. Ручка на корпусе облегчает транспортировку и погружение.
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