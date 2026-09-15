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Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228)

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Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 1
Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 2
Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 3
Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 4
Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 5
Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 6
Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 7
Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 8
Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 9
Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежная
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1400
Высота подъема
11
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
2 "
Диаметр насоса
8
  • Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 1
  • Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 2
  • Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 3
  • Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 4
  • Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 5
  • Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 6
  • Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 7
  • Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 8
  • Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 9
  • Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 070 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658287
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228)
8 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежная
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1400
Высота подъема
11
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
2 "
Диаметр насоса
8
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
40
Ширина, см
23
Высота, см
45
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6

Описание товара Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228)

Самый мощный насос Denzel DP1400X в линейке 1400 Вт с усиленным импеллером обеспечит качественную систему водоснабжения или орошения. Также его можно использовать для откачки сильно загрязненной воды с твердыми включениями до 40 мм. Эффективность работы благодаря скорости 416 л/мин и напору 11 м. Поплавковая система обеспечивает защиту от сухого хода. Устанавливается в вертикальном положении с помощью троса. Преимущества: Вал и корпус из нержавеющей стали и торцевое уплотнение из карбида кремния обеспечивают надежность и высокий ресурс. Универсальный патрубок 2” дюйма, позволяет подключать шланг без переходника. Насос не опрокинется при низком уровне воды благодаря устойчивому основанию с расширением внизу. Подходит для работы в глубоких и узких резервуарах и колодцах благодаря компактным размерам и возможности погружения на 7 м. Степень защиты IPX8 - тройное манжетное уплотнение вала надежно защищает двигатель от попадания воды. Кабель сети 10 м обеспечивает удобство подключения. Ручка на корпусе облегчает транспортировку и погружение.

Отзывы о товаре Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежная
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1400
Высота подъема
11
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
2 "
Диаметр насоса
8
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Развернуть
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
40
Ширина, см
23
Высота, см
45
Страна производитель
Германия
Описание
Самый мощный насос Denzel DP1400X в линейке 1400 Вт с усиленным импеллером обеспечит качественную систему водоснабжения или орошения. Также его можно использовать для откачки сильно загрязненной воды с твердыми включениями до 40 мм. Эффективность работы благодаря скорости 416 л/мин и напору 11 м. Поплавковая система обеспечивает защиту от сухого хода. Устанавливается в вертикальном положении с помощью троса. Преимущества: Вал и корпус из нержавеющей стали и торцевое уплотнение из карбида кремния обеспечивают надежность и высокий ресурс. Универсальный патрубок 2” дюйма, позволяет подключать шланг без переходника. Насос не опрокинется при низком уровне воды благодаря устойчивому основанию с расширением внизу. Подходит для работы в глубоких и узких резервуарах и колодцах благодаря компактным размерам и возможности погружения на 7 м. Степень защиты IPX8 - тройное манжетное уплотнение вала надежно защищает двигатель от попадания воды. Кабель сети 10 м обеспечивает удобство подключения. Ручка на корпусе облегчает транспортировку и погружение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дренажный насос DP1400X, 1400 Вт, подъем 11 м, 25000 л/ч Denzel (97228) - этот товар вы можете купить по цене 8070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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