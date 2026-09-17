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Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч

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Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 1
Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 2
Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 3
Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 4
Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 5
Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 6
Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 7
Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 8
Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 9
Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 10
Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 11
Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 12
Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 13
Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 14
Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 15
Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 16
Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 17
Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 18
Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
450
Качество воды
грязная
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 1
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 2
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  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 4
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 5
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 6
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 7
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 8
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 9
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 10
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 11
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 12
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 13
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 14
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 15
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 16
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 17
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 18
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 820 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748009
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч
7 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
450
Качество воды
грязная
Ширина, см
20
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х26х21
Вес, кг.
14.88

Описание товара Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч

Фекальный насос Сибртех СФН450 99802 мощностью 450 Вт и производительностью 21000 л/ч обеспечивает напор до 15 м, совместим со шлангами диаметром 2 дюйма и предназначен для перекачивания грязных бытовых, сточных и смешанных вод с частицами диаметром до 25 мм. С помощью насоса можно организовать дренажную систему осушения затапливаемых помещений, принудительную канализационную систему на даче или систему автоматического полива с несколькими точками водоразбора. Также он используется для откачки нечистот из выгребных ям, стоков и канализаций. Насос способен работать с холодными стоками температурой не выше 35 градусов.

Преимущества

  • Автоматическая работа — датчик уровня воды не дает насосу запускаться на сухом ходу, контроль пользователя при этом не требуется.
  • Быстрый монтаж — с помощью троса насос необходимо опустить в колодец на глубину до 5 м и установить в вертикальном положении.
  • Термозащита — двигатель автоматически отключается при перегреве, что предотвращает его поломку.
  • Работа в агрессивной среде — корпус насоса, изготовленный из чугуна и нержавеющей стали, устойчив к внешним воздействиям.
  • Долговечность — чугунный импеллер отличается высокой износостойкостью.
  • Влагонепроницаемость — насос имеет степень защиты IPX8, а значит, его корпус полностью герметичен и вода не попадает на электронные компоненты.
  • Устойчивость — благодаря ножкам в нижней части корпуса насос не опрокидывается во время работы.
  • Удобная транспортировка — при помощи ручки в верхней части корпуса насос легко перемещать.

Отзывы о товаре Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
450
Качество воды
грязная
Ширина, см
20
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Описание

Фекальный насос Сибртех СФН450 99802 мощностью 450 Вт и производительностью 21000 л/ч обеспечивает напор до 15 м, совместим со шлангами диаметром 2 дюйма и предназначен для перекачивания грязных бытовых, сточных и смешанных вод с частицами диаметром до 25 мм. С помощью насоса можно организовать дренажную систему осушения затапливаемых помещений, принудительную канализационную систему на даче или систему автоматического полива с несколькими точками водоразбора. Также он используется для откачки нечистот из выгребных ям, стоков и канализаций. Насос способен работать с холодными стоками температурой не выше 35 градусов.

Преимущества

  • Автоматическая работа — датчик уровня воды не дает насосу запускаться на сухом ходу, контроль пользователя при этом не требуется.
  • Быстрый монтаж — с помощью троса насос необходимо опустить в колодец на глубину до 5 м и установить в вертикальном положении.
  • Термозащита — двигатель автоматически отключается при перегреве, что предотвращает его поломку.
  • Работа в агрессивной среде — корпус насоса, изготовленный из чугуна и нержавеющей стали, устойчив к внешним воздействиям.
  • Долговечность — чугунный импеллер отличается высокой износостойкостью.
  • Влагонепроницаемость — насос имеет степень защиты IPX8, а значит, его корпус полностью герметичен и вода не попадает на электронные компоненты.
  • Устойчивость — благодаря ножкам в нижней части корпуса насос не опрокидывается во время работы.
  • Удобная транспортировка — при помощи ручки в верхней части корпуса насос легко перемещать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч - этот товар вы можете купить по цене 7820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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