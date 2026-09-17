Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч
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Характеристики
Описание товара Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч
Фекальный насос Сибртех СФН450 99802 мощностью 450 Вт и производительностью 21000 л/ч обеспечивает напор до 15 м, совместим со шлангами диаметром 2 дюйма и предназначен для перекачивания грязных бытовых, сточных и смешанных вод с частицами диаметром до 25 мм. С помощью насоса можно организовать дренажную систему осушения затапливаемых помещений, принудительную канализационную систему на даче или систему автоматического полива с несколькими точками водоразбора. Также он используется для откачки нечистот из выгребных ям, стоков и канализаций. Насос способен работать с холодными стоками температурой не выше 35 градусов.
Преимущества
- Автоматическая работа — датчик уровня воды не дает насосу запускаться на сухом ходу, контроль пользователя при этом не требуется.
- Быстрый монтаж — с помощью троса насос необходимо опустить в колодец на глубину до 5 м и установить в вертикальном положении.
- Термозащита — двигатель автоматически отключается при перегреве, что предотвращает его поломку.
- Работа в агрессивной среде — корпус насоса, изготовленный из чугуна и нержавеющей стали, устойчив к внешним воздействиям.
- Долговечность — чугунный импеллер отличается высокой износостойкостью.
- Влагонепроницаемость — насос имеет степень защиты IPX8, а значит, его корпус полностью герметичен и вода не попадает на электронные компоненты.
- Устойчивость — благодаря ножкам в нижней части корпуса насос не опрокидывается во время работы.
- Удобная транспортировка — при помощи ручки в верхней части корпуса насос легко перемещать.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
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Фекальный насос Сибртех СФН450 99802 мощностью 450 Вт и производительностью 21000 л/ч обеспечивает напор до 15 м, совместим со шлангами диаметром 2 дюйма и предназначен для перекачивания грязных бытовых, сточных и смешанных вод с частицами диаметром до 25 мм. С помощью насоса можно организовать дренажную систему осушения затапливаемых помещений, принудительную канализационную систему на даче или систему автоматического полива с несколькими точками водоразбора. Также он используется для откачки нечистот из выгребных ям, стоков и канализаций. Насос способен работать с холодными стоками температурой не выше 35 градусов.
Преимущества
- Автоматическая работа — датчик уровня воды не дает насосу запускаться на сухом ходу, контроль пользователя при этом не требуется.
- Быстрый монтаж — с помощью троса насос необходимо опустить в колодец на глубину до 5 м и установить в вертикальном положении.
- Термозащита — двигатель автоматически отключается при перегреве, что предотвращает его поломку.
- Работа в агрессивной среде — корпус насоса, изготовленный из чугуна и нержавеющей стали, устойчив к внешним воздействиям.
- Долговечность — чугунный импеллер отличается высокой износостойкостью.
- Влагонепроницаемость — насос имеет степень защиты IPX8, а значит, его корпус полностью герметичен и вода не попадает на электронные компоненты.
- Устойчивость — благодаря ножкам в нижней части корпуса насос не опрокидывается во время работы.
- Удобная транспортировка — при помощи ручки в верхней части корпуса насос легко перемещать.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
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Отзывы о товаре Фекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000 л/ч