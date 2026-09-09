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Насос дренажный Makita PF1010 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос дренажный Makita PF1010

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Насос дренажный Makita PF1010 - фото 2
Насос дренажный Makita PF1010 - фото 3
Насос дренажный Makita PF1010 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос дренажный
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1100 Вт
Высота подъема
35
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
грязная
  • Насос дренажный Makita PF1010 - фото 1
  • Насос дренажный Makita PF1010 - фото 2
  • Насос дренажный Makita PF1010 - фото 3
  • Насос дренажный Makita PF1010 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
7 200 руб.  9 186 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273989
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Насос дренажный
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1100 Вт
Высота подъема
35
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
16.8
Высота, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х23х19
Вес, кг.
7.25

Описание товара Насос дренажный Makita PF1010

Насос Makita – это надежное и мощное устройство, предназначенное для эффективного перекачивания грязной воды. Этот дренажный насос сочетает в себе высокую производительность и прочную конструкцию, что делает его отличным выбором для работы в сложных условиях. Основные характеристики насоса Makita включают мощность 1100 Вт, обеспечивающую производительность до 240 литров в минуту. С его помощью можно с легкостью перекачивать жидкости с содержанием твердых частиц диаметром до 35 мм, что позволяет очистить от воды скважины, подвалы или строительные котлованы. Насос способен погружаться на глубину до 5 метров, а его высота подъема достигает 35 метров. Это делает его идеальным для работы в различных задачах, требующих значительной мощности и надежности. Вес устройства составляет 5,3 кг, при этом его компактные размеры (высота 38 см, ширина 16,8 см) делают насос удобным в транспортировке и размещении. Насос оснащен поплавковым выключателем, который автоматически регулирует его работу в зависимости от уровня воды, обеспечивая дополнительную защиту от перегрузки. Максимальная температура перекачиваемой воды составляет 35°C, благодаря чему насос подходит для использования в умеренных климатических условиях. Диаметр разъема соединения на насосе равен 1 дюйму, что обеспечивает совместимость с различными системами водоотведения. Насосы Makita – это выбор тех, кто ценит качество, надежность и эффективность в работе. Они помогут вам справиться с любой задачей по отводу воды быстро и легко.

Отзывы о товаре Насос дренажный Makita PF1010




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Насос дренажный
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1100 Вт
Высота подъема
35
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
16.8
Развернуть
Высота, см
38
Страна производитель
Китай
Описание
Насос Makita – это надежное и мощное устройство, предназначенное для эффективного перекачивания грязной воды. Этот дренажный насос сочетает в себе высокую производительность и прочную конструкцию, что делает его отличным выбором для работы в сложных условиях. Основные характеристики насоса Makita включают мощность 1100 Вт, обеспечивающую производительность до 240 литров в минуту. С его помощью можно с легкостью перекачивать жидкости с содержанием твердых частиц диаметром до 35 мм, что позволяет очистить от воды скважины, подвалы или строительные котлованы. Насос способен погружаться на глубину до 5 метров, а его высота подъема достигает 35 метров. Это делает его идеальным для работы в различных задачах, требующих значительной мощности и надежности. Вес устройства составляет 5,3 кг, при этом его компактные размеры (высота 38 см, ширина 16,8 см) делают насос удобным в транспортировке и размещении. Насос оснащен поплавковым выключателем, который автоматически регулирует его работу в зависимости от уровня воды, обеспечивая дополнительную защиту от перегрузки. Максимальная температура перекачиваемой воды составляет 35°C, благодаря чему насос подходит для использования в умеренных климатических условиях. Диаметр разъема соединения на насосе равен 1 дюйму, что обеспечивает совместимость с различными системами водоотведения. Насосы Makita – это выбор тех, кто ценит качество, надежность и эффективность в работе. Они помогут вам справиться с любой задачей по отводу воды быстро и легко.
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