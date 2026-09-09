Насос дренажный Makita PF1010
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Характеристики
Описание товара Насос дренажный Makita PF1010
Насос Makita – это надежное и мощное устройство, предназначенное для эффективного перекачивания грязной воды. Этот дренажный насос сочетает в себе высокую производительность и прочную конструкцию, что делает его отличным выбором для работы в сложных условиях. Основные характеристики насоса Makita включают мощность 1100 Вт, обеспечивающую производительность до 240 литров в минуту. С его помощью можно с легкостью перекачивать жидкости с содержанием твердых частиц диаметром до 35 мм, что позволяет очистить от воды скважины, подвалы или строительные котлованы. Насос способен погружаться на глубину до 5 метров, а его высота подъема достигает 35 метров. Это делает его идеальным для работы в различных задачах, требующих значительной мощности и надежности. Вес устройства составляет 5,3 кг, при этом его компактные размеры (высота 38 см, ширина 16,8 см) делают насос удобным в транспортировке и размещении. Насос оснащен поплавковым выключателем, который автоматически регулирует его работу в зависимости от уровня воды, обеспечивая дополнительную защиту от перегрузки. Максимальная температура перекачиваемой воды составляет 35°C, благодаря чему насос подходит для использования в умеренных климатических условиях. Диаметр разъема соединения на насосе равен 1 дюйму, что обеспечивает совместимость с различными системами водоотведения. Насосы Makita – это выбор тех, кто ценит качество, надежность и эффективность в работе. Они помогут вам справиться с любой задачей по отводу воды быстро и легко.
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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