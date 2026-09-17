Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5", 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м
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Характеристики
Описание товара Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5", 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м
Винтовой скважинный насос Denzel DWS-3,5-100 97251 диаметром 3,5" потребляет мощность 800 Вт, перекачивает воду объемом 1700 л/ч и обеспечивает напор до 100 м при рабочем давлении 10 бар. Предназначен для подъема чистой воды с глубины до 80 м из скважин и колодцев, различных резервуаров и водоемов. Используется для организации систем водоснабжения и орошения на даче, садовом участке или в загородном доме.
Преимущества
- Простая установка — в верхней части корпуса имеются проушины для закрепления троса, при помощи которого насос погружается в воду.
- Термозащита — в случае перегрева двигатель отключается для предотвращения поломки.
- Долговечность — маслонаполненный двигатель имеет медную обмотку и мембрану компенсации теплового расширения, что обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках.
- Надежность — корпус из нержавеющей стали не подвержен образованию коррозии.
- Электробезопасность — корпус полностью водонепроницаем (степень защиты IPX8), длина сетевого кабеля составляет 20 м (есть возможность наращивания), штепсельная вилка имеет заземляющий контакт.
- Подача чистой воды — система верхнего забора позволяет не собирать илистые отложения и песок со дна.
- Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: скважинный, для чистой воды, винтовой, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
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Винтовой скважинный насос Denzel DWS-3,5-100 97251 диаметром 3,5" потребляет мощность 800 Вт, перекачивает воду объемом 1700 л/ч и обеспечивает напор до 100 м при рабочем давлении 10 бар. Предназначен для подъема чистой воды с глубины до 80 м из скважин и колодцев, различных резервуаров и водоемов. Используется для организации систем водоснабжения и орошения на даче, садовом участке или в загородном доме.
Преимущества
- Простая установка — в верхней части корпуса имеются проушины для закрепления троса, при помощи которого насос погружается в воду.
- Термозащита — в случае перегрева двигатель отключается для предотвращения поломки.
- Долговечность — маслонаполненный двигатель имеет медную обмотку и мембрану компенсации теплового расширения, что обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках.
- Надежность — корпус из нержавеющей стали не подвержен образованию коррозии.
- Электробезопасность — корпус полностью водонепроницаем (степень защиты IPX8), длина сетевого кабеля составляет 20 м (есть возможность наращивания), штепсельная вилка имеет заземляющий контакт.
- Подача чистой воды — система верхнего забора позволяет не собирать илистые отложения и песок со дна.
- Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: скважинный, для чистой воды, винтовой, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Отзывы о товаре Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5", 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м