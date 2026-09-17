Скважинный насос DENZEL 97250, DWS-3-75, винтовой, диаметр 3", 500 Вт, 1600 л/ч, напор 75 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
автоматический
Мощность
500
Высота подъема
75
Глубина погружения
80
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
72
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб.
В наличии
Код товара: 748050
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5 840 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
автоматический
Мощность
500
Высота подъема
75
Глубина погружения
80
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
72
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
62
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х15х9
Вес, кг.
8.1
Описание товара Скважинный насос DENZEL 97250, DWS-3-75, винтовой, диаметр 3", 500 Вт, 1600 л/ч, напор 75 м
Винтовой скважинный насос Denzel DWS-3-75 97250 диаметром 3 дюйма потребляет мощность 500 Вт, перекачивает воду со скоростью 1600 л/ч и обеспечивает напор до 75 м. Предназначен для подъема чистой воды с глубины до 80 м из скважин и колодцев. Используется для организации систем водоснабжения и полива на даче, садовом участке или в загородном доме.
Преимущества
- Простая установка — необходимо закрепить трос в проушинах, опустить насос в вертикальном положении в воду и зафиксировать трос над колодцем или скважиной.
- Термозащита — для предотвращения поломки двигатель отключается при перегреве.
- Долговечность — двигатель имеет медную обмотку, а его отсек заполнен маслом, что обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках.
- Надежность — шпильки, болты, корпус, крышка и винтовая насосная часть выполнены из нержавеющей стали, не подверженной образованию коррозии.
- Безопасность — корпус полностью водонепроницаем, мембрана компенсации теплового расширения предотвращает утечку масла, трехжильный кабель с заземляющим проводом защищает пользователя от поражения током.
- Возможность подачи питьевой воды — система верхнего забора позволяет не собирать илистые отложения и песок со дна.
- Небольшие габариты и вес 7,7 кг — насос можно использовать в узких скважинах диаметром от 80 мм.
- Гарантия 3 года — высокое качество оборудования подтверждено производителем.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: скважинный, для чистой воды, винтовой, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
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Бренд
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
автоматический
Мощность
500
Высота подъема
75
Глубина погружения
80
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
72
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Развернуть
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
62
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Винтовой скважинный насос Denzel DWS-3-75 97250 диаметром 3 дюйма потребляет мощность 500 Вт, перекачивает воду со скоростью 1600 л/ч и обеспечивает напор до 75 м. Предназначен для подъема чистой воды с глубины до 80 м из скважин и колодцев. Используется для организации систем водоснабжения и полива на даче, садовом участке или в загородном доме.
Преимущества
- Простая установка — необходимо закрепить трос в проушинах, опустить насос в вертикальном положении в воду и зафиксировать трос над колодцем или скважиной.
- Термозащита — для предотвращения поломки двигатель отключается при перегреве.
- Долговечность — двигатель имеет медную обмотку, а его отсек заполнен маслом, что обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках.
- Надежность — шпильки, болты, корпус, крышка и винтовая насосная часть выполнены из нержавеющей стали, не подверженной образованию коррозии.
- Безопасность — корпус полностью водонепроницаем, мембрана компенсации теплового расширения предотвращает утечку масла, трехжильный кабель с заземляющим проводом защищает пользователя от поражения током.
- Возможность подачи питьевой воды — система верхнего забора позволяет не собирать илистые отложения и песок со дна.
- Небольшие габариты и вес 7,7 кг — насос можно использовать в узких скважинах диаметром от 80 мм.
- Гарантия 3 года — высокое качество оборудования подтверждено производителем.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: скважинный, для чистой воды, винтовой, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Скважинный насос DENZEL 97250, DWS-3-75, винтовой, диаметр 3", 500 Вт, 1600 л/ч, напор 75 м - данный товар вы можете купить по цене 5840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Скважинный насос DENZEL 97250, DWS-3-75, винтовой, диаметр 3", 500 Вт, 1600 л/ч, напор 75 м