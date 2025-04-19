Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
550
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
200
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 347776
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
7
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
550
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
200
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
17
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х17
Вес, кг.
5.43
Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550
Дренажный насос с регулируемым датчиком уровня воды Зубр Профессионал Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 отличается большой пропускной способностью. Имеет ручной и автоматические режимы работы. Двигатель защищен от перегрева. Прочный корпус, высококачественные уплотнители и двигатель с медной обмоткой гарантируют длительный срок службы.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: дренажный, 7 м, для грязной воды, механический, для грязной воды, дренажный, механический, 7 м, для грязной воды, для грязной воды, Насос погружной
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 640 руб.1660 руб. в СплитСкважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор
-
В наличииЦена 6 660 руб. 7 113 руб.1665 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750
-
В наличииЦена 6 690 руб.1673 руб. в СплитСкважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,...
-
В наличииЦена 6 710 руб.1678 руб. в СплитСкважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3", ...
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитНасо поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт Профессиона...
-
В наличииЦена 7 130 руб. 7 488 руб.1783 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-900
-
В наличииЦена 7 200 руб. 9 600 руб.1800 руб. в СплитНасос погружной фекальный Зубр НПФ-250
-
В наличииЦена 7 200 руб.1800 руб. в СплитНасос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 800Вт Профессион...
-
В наличииЦена 7 320 руб.1830 руб. в СплитСкважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор
-
В наличииЦена 7 370 руб.1843 руб. в СплитФекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч
-
В наличииЦена 7 760 руб.1940 руб. в СплитНасос колодезный Denzel PH900 97233 (97233)
-
В наличииЦена 7 820 руб.1955 руб. в СплитФекальный насос СИБРТЕХ 99802, СФН450, 450 Вт, напор 15 м, 21000...
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
7
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
550
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
200
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Развернуть
Ширина, см
17
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Дренажный насос с регулируемым датчиком уровня воды Зубр Профессионал Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 отличается большой пропускной способностью. Имеет ручной и автоматические режимы работы. Двигатель защищен от перегрева. Прочный корпус, высококачественные уплотнители и двигатель с медной обмоткой гарантируют длительный срок службы.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: дренажный, 7 м, для грязной воды, механический, для грязной воды, дренажный, механический, 7 м, для грязной воды, для грязной воды, Насос погружной
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: дренажный, 7 м, для грязной воды, механический, для грязной воды, дренажный, механический, 7 м, для грязной воды, для грязной воды, Насос погружной
Достоинства:
Комментарий:
В пункте выдачи проверил работает и комплектный после установки допишу отзыв
Достоинства:
Комментарий:
насос очень хорош,мощный.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отлично покупаю не первый раз для дринажи отлично подходит можно установить на улице и внутри помещения
Достоинства:
Комментарий:
хороший насос, пользуемся полгода, работает. все ок.
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги супер. работает уже не первый год.
Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550
Достоинства:
Комментарий:
В пункте выдачи проверил работает и комплектный после установки допишу отзыв
Достоинства:
Комментарий:
насос очень хорош,мощный.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отлично покупаю не первый раз для дринажи отлично подходит можно установить на улице и внутри помещения
Достоинства:
Комментарий:
хороший насос, пользуемся полгода, работает. все ок.
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги супер. работает уже не первый год.