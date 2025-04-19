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Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550

5 Отзывы
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Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 - фото 1
Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 - фото 2
Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 - фото 3
Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 - фото 4
Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 - фото 5
Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
550
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
200
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Качество воды
грязная
  • Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 - фото 1
  • Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 - фото 2
  • Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 - фото 3
  • Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 - фото 4
  • Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 - фото 5
  • Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347776
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
7
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
550
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
200
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
17
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х17
Вес, кг.
5.43

Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550

Дренажный насос с регулируемым датчиком уровня воды Зубр Профессионал Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 отличается большой пропускной способностью. Имеет ручной и автоматические режимы работы. Двигатель защищен от перегрева. Прочный корпус, высококачественные уплотнители и двигатель с медной обмоткой гарантируют длительный срок службы.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550

Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
В пункте выдачи проверил работает и комплектный после установки допишу отзыв
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
насос очень хорош,мощный.рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Сардор Н.

Достоинства:


Комментарий:
отлично покупаю не первый раз для дринажи отлично подходит можно установить на улице и внутри помещения
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший насос, пользуемся полгода, работает. все ок.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Павел Н.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги супер. работает уже не первый год.



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
7
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
550
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
200
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Развернуть
Ширина, см
17
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Описание
Дренажный насос с регулируемым датчиком уровня воды Зубр Профессионал Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 отличается большой пропускной способностью. Имеет ручной и автоматические режимы работы. Двигатель защищен от перегрева. Прочный корпус, высококачественные уплотнители и двигатель с медной обмоткой гарантируют длительный срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
В пункте выдачи проверил работает и комплектный после установки допишу отзыв
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
насос очень хорош,мощный.рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Сардор Н.

Достоинства:


Комментарий:
отлично покупаю не первый раз для дринажи отлично подходит можно установить на улице и внутри помещения
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший насос, пользуемся полгода, работает. все ок.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Павел Н.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги супер. работает уже не первый год.


Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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