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Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч

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Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 1
Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 2
Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 3
Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 4
Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 5
Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 6
Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 7
Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 8
Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 9
Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 10
Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 11
Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 12
Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 13
Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
вихревой
Тип выключателя
механический
Мощность
800
Высота подъема
50
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 1
  • Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 2
  • Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 3
  • Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 4
  • Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 5
  • Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 6
  • Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 7
  • Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 8
  • Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 9
  • Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 10
  • Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 11
  • Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 12
  • Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 13
  • Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658409
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч
5 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
вихревой
Тип выключателя
механический
Мощность
800
Высота подъема
50
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
32
Высота, см
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х20
Вес, кг.
8.9

Описание товара Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч

Вихревой поверхностный насос ЗУБР НС-М1-800-Ч применяется для перекачивания чистой воды из колодцев, водоемов и резервуаров. Корпус из чугуна защищает внутренние детали от повреждения и обеспечивает долгий срок службы. В основании предусмотрены отверстия для шурупов, что позволяет надежно закрепить агрегат на поверхности. Благодаря небольшим габаритам возможна установка в ограниченном пространстве.

Отзывы о товаре Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
вихревой
Тип выключателя
механический
Мощность
800
Высота подъема
50
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
32
Развернуть
Высота, см
34
Страна производитель
Китай
Описание
Вихревой поверхностный насос ЗУБР НС-М1-800-Ч применяется для перекачивания чистой воды из колодцев, водоемов и резервуаров. Корпус из чугуна защищает внутренние детали от повреждения и обеспечивает долгий срок службы. В основании предусмотрены отверстия для шурупов, что позволяет надежно закрепить агрегат на поверхности. Благодаря небольшим габаритам возможна установка в ограниченном пространстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос поверхностный вихревой, корпус из чугуна, ЗУБР 800Вт НС-М1-800-Ч - по цене 5460 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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