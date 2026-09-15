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Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600

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Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 1
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 2
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 3
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 4
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 5
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 6
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 7
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 8
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 9
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 10
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 11
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 12
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насосная станция
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
600 Вт
Высота подъема
35
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 1
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 2
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 3
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 4
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 5
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 6
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 7
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 8
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 9
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 10
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 11
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 12
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658402
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600
5 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насосная станция
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
600 Вт
Высота подъема
35
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
верхний
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
40
Высота, см
23.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х17
Вес, кг.
6.55

Описание товара Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600

Поверхностный насос ЗУБР НПЦ-М1-600 предназначен для перекачивания воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды из колодца и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Предусмотрена металлическая ручка для удобного перемещения. Надежность. Корпус из пластика не подвергается коррозии. Жесткое основание обеспечивает устойчивость насоса во время работы. Сливное отверстие с пробкой позволяет легко слить воду перед хранением. Технические характеристики ЗУБР НПЦ-М1-600

Отзывы о товаре Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насосная станция
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
600 Вт
Высота подъема
35
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
верхний
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Развернуть
Ширина, см
40
Высота, см
23.6
Страна производитель
Китай
Описание
Поверхностный насос ЗУБР НПЦ-М1-600 предназначен для перекачивания воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды из колодца и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Предусмотрена металлическая ручка для удобного перемещения. Надежность. Корпус из пластика не подвергается коррозии. Жесткое основание обеспечивает устойчивость насоса во время работы. Сливное отверстие с пробкой позволяет легко слить воду перед хранением. Технические характеристики ЗУБР НПЦ-М1-600
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт НПЦ-М1-600 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5410 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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